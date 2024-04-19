AFC Tolak Nota Protes Timnas Indonesia U-23!

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan, AFC menolak nota protes Timnas Indonesia U-23. Ia menjelaskan Ivar Jenner akan bisa bermain di laga terakhir fase grup Piala Asia U-23 2024.

Sebelumnya, PSSI melayangkan protes kepada AFC atas kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov. Sebab, wasit asal Tajikistan tersebut membuat beberapa keputusan yang merugikan saat Timnas Indonesia U-23 menelan kekalahan 0-2 dari Timnas Qatar U-23.

Salah satunya, Kabirov memberikan kartu kuning kedua kepada Ivar. Pemain Jong FC Utrecht itu dianggap melakukan pelanggaran keras meski di tayangan ulang minim melakukan kontak fisik dengan salah satu pemain Qatar.

Erick memberikan kabar mengenai protes PSSI ke AFC. Ia mengatakan hukuman untuk Ivar dan Ramadhan Sananta terus berjalan.

"Sudah, sudah dijawab sama AFC, (hukuman) tetap berjalan," kata Erick kepada awak media di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024).

Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu mengatakan AFC menolak protes yang dilayangkan PSSI. Erick lalu mengatakan Ivar mendapatkan hukuman larangan bermain satu laga dan Sananta tak bisa tampil di fase grup Piala Asia U-23 2024.