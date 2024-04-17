PSSI Belum Terima Balasan AFC Terkait Protes Kepemimpinan Wasit di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23

DOHA – PSSI sampai saat ini belum menerima balasan terkait protes mereka kepada Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) atas kepemimpinan wasit di laga Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23. Padahal gara-gara wasit di laga perdana Grup A Piala Asia U-23 2024 tersebut, Garuda Muda dirugikan hingga akhirnya kalah 0-2.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 memulai perjuangannya di Grup A Piala Asia U-23 dengan melawan tuan rumah Qatar U-23 pada Senin 15 April 2024. Sayangnya, Skuad Garuda Muda menelan kekalahan 0-2 dari tim tuan rumah.

Terlepas dari kekalahan itu, Nasrullo Kabirov selaku wasit yang memimpin jalannya pertandingan dirasa berat sebelah. Cukup banyak keputusan kontroversial yang dikeluarkan wasit asal Tajikistan tersebut.

Salah satu keputusan yang kontroversial yakni ketika wasit Kabirov mengganjar kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner di menit ke-46. Padahal jika melihat lewat tayangan ulang, Ivar sama sekali tidak melakukan kontak dengan pemain Qatar U-23.

Sontak kepemimpinan wasit Kabirov membuat publik Tanah Air kecewa. Bahkan PSSI langsung melayangkan surat protes ke AFC. Manajer Timnas Indonesia, Sumardji menyampaikan kalau PSSI menyatakan banding terkait kasus Ivar.

“Selesai pertandingan langsung bersurat,” kata Sumardji ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (17/4/2024).