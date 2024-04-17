Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Absen di 2 Laga Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta Bakal Diminta Pulang oleh Persis Solo

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |20:17 WIB
Pemain Persis Solo, Ramadhan Sananta. (Foto: Instagram/persisofficial)
JAKARTA – Persis Solo tampaknya berniat memanggil Ramadhan Sananta untuk pulang dari Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23. Sebab Sananta baru saja terkena kartu merah saat membela Garuda Muda, sehingga ia pun harus absen di dua laga Piala Asia U-23 2024.

Melihat Sananta yang bakal absen cukup lama bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, kepikiran untuk membawa pulang striker andalannya itu andai kondisinya memungkinkan.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 saat ini tengah berjuang di babak Grup A Piala Asia U-23 2024. Namun Skuad Garuda Muda tidak mengawali perjalanannya dengan mulus lantaran kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar. Pada laga tersebut, Sananta yang dimainkan di babak kedua harus diganjar kartu merah pada menit 90+6.

Praktis, Sananta pun dipastikan absen dalam dua pertandingan sisa Timnas Indonesia U-23 yakni melawan Australia U-23 dan Yordania U-23. Itu artinya, eks bomber PSM Makassar itu baru bisa kembali bermain andaikan Skuad Garuda Muda lolos ke babak perempatfinal.

Situasi inilah yang membuat Milomir terbesit dalam pikirannya untuk memanggil kembali Sananta ke Persis Solo. Namun, dia akan mendiskusikan hal itu lebih dulu dengan manajemen apakah sekiranya ada kemungkinan membawa Sananta pulang lebih awal atau tidak.

Ramadhan Sananta

“Terkait apakah Sananta punya peluang untuk dipanggil lagi ya bagi saya kalau dia absen dalam waktu yang cukup lama, mungkin saya akan bertemu dengan manajemen untuk mengkondisikan apakah ada peluang untuk kembali (ke Persis Solo),” kata Milo dalam jumpa pers jelang laga lawan Persija, dikutip Rabu (17/4/2024).

“Karena beberapa kali kita melepas pemain yang kemudian kembali dalam keadaan cedera. Jadi menurut saya lebih baik tetap ada disini karena akan berkontribusi untuk tim,” sambungnya.

Milomir bercerita bahwa terkadang Sananta tidak dalam performa terbaiknya ketika kembali ke Persis Solo. Namun hal itu tidak terlalu dipermasalahkan karena mereka membutuhkan sosok striker berusia 21 tahun itu. Dirinya menaruh asa agar bisa membawa pulang strikernya lebih cepat dari Timnas Indonesia U-23.

