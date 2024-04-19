Jumlah Komentar IG Wasit Kontroversi Nasrullo Kabirov Kalahkan Trofi Arsenal Usai Diseruduk Netizen Indonesia

JUMLAH komentar IG (Instagram) wasit kontroversi Nasrullo Kabirov kalahkan trofi Arsenal usai diseruduk netizen Indonesia. Hal ini menandakan betapa spartan pendukung Skuad Garuda untuk mencari keadilan.

Seperti diketahui, pada matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 harus menelan kekalahan yang sangat memilukan dari Timnas Qatar U-23. Bukan karena skor yang didapat, melainkan perlakuan tak adil dari wasit Nasrullo Kabirov asal Tajikistan yang memimpin pertandingan.

Sepanjang laga, Kabirov terkesan berat sebelah dalam mengambil keputusan. Hal ini membuat Timnas Qatar U-23 mendapat banyak keuntungan. Salah satunya adalah penalti di babak pertama yang notabene aksi Rizky Ridho adalah body charge dan bukan merupakan pelanggaran.

Selain itu, ada pula momen saat Ivar Jenner mendapat kartu kuning kedua. Padahal, pemain FC Utrecht itu sama sekali tidak menyentuh pemain Qatar. Namun menurut wasit itu adalah pelanggaran sehingga sang gelandang harus mandi lebih cepat.

Akibat sikap berat sisi ini, Timnas Indonesia U-23 yang dirugikan menjadi tidak dapat berbuat banyak. Hasilnya, Rizky Ridho dan kolega harus menyerah dengan skor 2-0.

Melihat Timnas Indonesia U-23 tumbang dari tuan rumah karena faktor wasit, netizen Indonesia yang budiman pun dengan segera menyerbu akun sosial media Instagram Kabirov. Mereka beramai-ramai silaturahmi ke sana.

Para pendukung Indonesia ini meramaikan kolom komentar unggahan sang wasit dengan cacian dan luapan kekecewaan. Menariknya, jumlah komentar yang masuk ke kolom komentar akun instagramnya mencapai lebih dari 700 ribu komentar.

Angka ini terbilang sangat banyak. Bahkan, jika dibandingkan dengan unggahan juara tim-tim Eropa, jumlahnya jauh lebih unggul.