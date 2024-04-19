Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Nasrullo Kabirov, Wasit Kontroversial yang Bikin Timnas indonesia U-23 Boncos Ternyata Pernah Rugikan Bali United di Ajang AFC Cup 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |18:08 WIB
Kisah Nasrullo Kabirov, Wasit Kontroversial yang Bikin Timnas indonesia U-23 Boncos Ternyata Pernah Rugikan Bali United di Ajang AFC Cup 2023
Nasrullo Kabirov pernah bikin rugi Bali United! (Foto: AFC)
A
A
A

KISAH Nasrullo Kabirov, wasit kontroversial yang bikin Timnas Indonesia U-23 boncos ternyata pernah rugikan bali United di ajang AFC Cup 2023 akan diulas Okezone. Sebab, ternyata sang pengadil cukup banyak merugikan dunia sepakbola Indonesia.

Seperti diketahui, nama Nasrullo Kabirov menjadi sosok yang sangat dibenci pencinta sepakbola Indonesia belakangan ini. Pasalnya, wasit asal Tajikistan itu dinilai menjadi biang kerok kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Timnas Qatar U-23 pada matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024.

Wasit Nasrullo Kabirov (Foto: AFC)

Pada pertandingan yang digelar di Jassim bin Hamad Stadium, Senin 15 April 2024 malam WIB itu, Kabirov dirasa memberikan banyak keputusan yang berat sebelah. Salah satu yang paling membuat geram adalah pemberian kartu merah untuk Ivar Jenner yang tidak melakukan pelanggaran apa pun.

Akibat kepemimpinan wasit yang tak becus itu, Timnas Indonesia U-23 dipaksa harus mengakui keunggulan Qatar dengan skor 0-2. Kedua gol dicetak Khaled Ali bin Sabaa dan juga Ahmed Al Rawi.

Usut punya usut, kepemimpinan tak becus Kabirov saat memimpin pertandingan Indonesia bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, klub Liga 1, Bali United juga mendapat kerugian saat dipimpin oleh wasit berusia 28 tahun itu.

Tepatnya pada November 2023, Serdadu Tridatu itu menjamu tim asal Australia, Central Coast Mariners, dalam laga fase grup AFC Cup 2023-2024. Pada laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta ini, wasit melakukan hal kontroversi di penghujung laga.

Halaman:
1 2
      
