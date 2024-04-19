Gelar TC di Bali, Timnas Putri Indonesia U-17 Panggil 30 Pemain

Timnas Putri Indonesia U-17 gelar TC di Bali untuk persiapan Piala Asia Wanita U-17 2024. (Foto: PSSI)

BALI – Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U-17 memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali. TC tersebut digelar sebagai persiapan menghadapi Piala Asia Wanita U-17 2024.

Menariknya 30 pemain yang dipanggol untuk Piala Asia Wanita U-17 2024 merupakan para pemain terpilih berdasarkan kriteria pelatih Timnas Putri Indonesia U-17, Satoru Mochizuki.

Adapun TC tersebut berlangsung di Bali sejak 14 April sampai 5 Mei 2024. Mochi memboyong 30 pemain terpilih berdasarkan pengamatan dalam seleksi yang dilakukan tim pelatih di Jakarta.

Para pemain terpilih ini merupakan hasil seleksi yang dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama digelar 25 hingga 27 Maret, kemudian gelombang terakhir 29 sampai 31 Maret.

Dikatakan Mochi, pemilihan 30 pemain ini sudah sesuai dengan kriterianya. Juru taktik asal Jepang ini ingin nantinya skuad Timnas Putri Indonesia U-17 dihuni pemain yang punya kecepatan serta memiliki operan yang akurat. Selain itu juga komunikasi yang baik menjadi salah satu kriterianya.

“Misalnya kecepatan, dia begitu cepat. Lalu tinggi dan besar serta sundulannya bagus. Pemain yang bisa mengumpan dan operan bagus. Juga memiliki komunikasi yang bagus serta bisa menghidupkan atmosfer pertandingan sehingga bisa menggerakkan dan menghidupkan tim,” kata Mochi, dilansir dari situs Kitagaruda, Kamis (18/4/2024).