Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelar TC di Bali, Timnas Putri Indonesia U-17 Panggil 30 Pemain

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |11:36 WIB
Gelar TC di Bali, Timnas Putri Indonesia U-17 Panggil 30 Pemain
Timnas Putri Indonesia U-17 gelar TC di Bali untuk persiapan Piala Asia Wanita U-17 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

BALI – Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U-17 memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali. TC tersebut digelar sebagai persiapan menghadapi Piala Asia Wanita U-17 2024.

Menariknya 30 pemain yang dipanggol untuk Piala Asia Wanita U-17 2024 merupakan para pemain terpilih berdasarkan kriteria pelatih Timnas Putri Indonesia U-17, Satoru Mochizuki.

Adapun TC tersebut berlangsung di Bali sejak 14 April sampai 5 Mei 2024. Mochi memboyong 30 pemain terpilih berdasarkan pengamatan dalam seleksi yang dilakukan tim pelatih di Jakarta.

Para pemain terpilih ini merupakan hasil seleksi yang dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama digelar 25 hingga 27 Maret, kemudian gelombang terakhir 29 sampai 31 Maret.

Pelatih Timnas Putri Indonesia U-17, Satoru Mochizuki

Dikatakan Mochi, pemilihan 30 pemain ini sudah sesuai dengan kriterianya. Juru taktik asal Jepang ini ingin nantinya skuad Timnas Putri Indonesia U-17 dihuni pemain yang punya kecepatan serta memiliki operan yang akurat. Selain itu juga komunikasi yang baik menjadi salah satu kriterianya.

“Misalnya kecepatan, dia begitu cepat. Lalu tinggi dan besar serta sundulannya bagus. Pemain yang bisa mengumpan dan operan bagus. Juga memiliki komunikasi yang bagus serta bisa menghidupkan atmosfer pertandingan sehingga bisa menggerakkan dan menghidupkan tim,” kata Mochi, dilansir dari situs Kitagaruda, Kamis (18/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177464/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_myanmar-rek3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Myanmar di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Kalah 0-1, Garuda Pertiwi Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175301/timnas_putri_indonesia-MAnu_large.jpg
Persiapan SEA Games 2025 dan FIFA Matchday, Timnas Putri Indonesia Gelar TC Intensif di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166271/erick_thohir_angkat_bicara_mengenai_pelatih_baru_di_timnas_putri_indonesia-1oUz_large.jpeg
Erick Thohir Bicara Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia, Masih dari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166349/timnas_putri_indonesia_u_16-HxbM_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-16 vs Vietnam di Piala AFF Putri U-16 2025: Kalah Adu Penalti, Garuda Pertiwi Gagal Rebut Peringkat 3!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637763/5-calon-pelatih-baru-timnas-indonesia-2-nama-beken-dicoret-kxq.webp
5 Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia: 2 Nama Beken Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/22/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Tampil Apik, Borussia Monchengladbach Akhiri Puasa Menang di Piala Liga Jerman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement