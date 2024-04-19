Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mata-Matai Calon Lawan di Perempatfinal Piala Asia U-23, Shin Tae-yong Saksikan Laga Korea Selatan U-23 vs China U-23

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |11:01 WIB
Mata-Matai Calon Lawan di Perempatfinal Piala Asia U-23, Shin Tae-yong Saksikan Laga Korea Selatan U-23 vs China U-23
Shin Tae-yong akan saksikan laga Timnas Korea Selatan U-23 vs Timnas China U-23 nanti malam. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, bersiap menganalisis kekuatan Timnas Jepang U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23. Hal itu dilakukan Shin Tae-yong sebagai jaga-jaga jika nantinya Timnas Indonesia U-23 bertemu dua negara di atas di perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A, Kamis 18 April 2024 malam WIB. Marselino Ferdinan dan kawan-kawan hanya butuh imbang melawan Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A pada Minggu, 21 April 2024 malam WIB untuk lolos ke perempatfinal.

Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke perempatinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke perempatinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Shin Tae-yong memastikan Timnas Indonesia U-23 akan berjuang keras saat melawan Yordania U-23. Jika lolos ke perempatfinal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang juara Grup B yang kemungkinan ditempati Jepang U-23 dan Korea Selatan U-23.

"Saya cukup percaya diri untuk lolos ke perempatfinal. Jadi, sekarang saatnya menganalisis Korea Selatan dan Jepang," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23.

Pelatih 53 tahun itu mengatakan akan menyaksikan laga Korea Selatan melawan China dalam Grup B Piala Asia U-23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat (19/4/2024) pukul 20.00 WIB. Ia akan lebih detail mengamati laga tersebut.

"Ketika saya pergi ke stadion saat Korea bermain melawan Uni Emirat Arab, sebenarnya mencoba mendukung tim nasional Korea dan pelatih kepala Hwang Son Hong," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/28/50/1637549/monster-kelas-berat-agit-kabayel-tantang-daniel-dubois-dnc.jpg
Monster Kelas Berat Agit Kabayel Tantang Daniel Dubois
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/02/gelandang_napoli_kevin_de_bruyne.jpg
Kevin De Bruyne Cedera Parah, Napoli Kehilangan Bintang hingga Februari 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement