Mata-Matai Calon Lawan di Perempatfinal Piala Asia U-23, Shin Tae-yong Saksikan Laga Korea Selatan U-23 vs China U-23

Shin Tae-yong akan saksikan laga Timnas Korea Selatan U-23 vs Timnas China U-23 nanti malam. (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, bersiap menganalisis kekuatan Timnas Jepang U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23. Hal itu dilakukan Shin Tae-yong sebagai jaga-jaga jika nantinya Timnas Indonesia U-23 bertemu dua negara di atas di perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A, Kamis 18 April 2024 malam WIB. Marselino Ferdinan dan kawan-kawan hanya butuh imbang melawan Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A pada Minggu, 21 April 2024 malam WIB untuk lolos ke perempatfinal.

(Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke perempatinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Shin Tae-yong memastikan Timnas Indonesia U-23 akan berjuang keras saat melawan Yordania U-23. Jika lolos ke perempatfinal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang juara Grup B yang kemungkinan ditempati Jepang U-23 dan Korea Selatan U-23.

"Saya cukup percaya diri untuk lolos ke perempatfinal. Jadi, sekarang saatnya menganalisis Korea Selatan dan Jepang," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23.

Pelatih 53 tahun itu mengatakan akan menyaksikan laga Korea Selatan melawan China dalam Grup B Piala Asia U-23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat (19/4/2024) pukul 20.00 WIB. Ia akan lebih detail mengamati laga tersebut.

"Ketika saya pergi ke stadion saat Korea bermain melawan Uni Emirat Arab, sebenarnya mencoba mendukung tim nasional Korea dan pelatih kepala Hwang Son Hong," ujarnya.