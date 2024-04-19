Penyebab Timnas Indonesia U-23 Hanya Butuh Seri Lawan Timnas Yordania U-23 untuk Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

PENYEBAB Timnas Indonesia U-23 hanya butuh seri melawan melawan Timnas Yordania U-23 untuk lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 di ambang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A, Kamis 18 April 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 saat ini duduk di posisi dua Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan tiga angka. Skuad Garuda Muda terpaut tiga poin dari Timnas Qatar U-23 di posisi puncak, tim yang sudah dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai juara Grup A.

Sementara dengan Timnas Yordania U-23 dan Timnas Australia U-23 di tempat ketiga dan keempat, Timnas Indonesia U-23 unggul dua angka. Melihat kondisi sekarang, Timnas Indonesia U-23 berada di atas angin untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Sebab, sesuai regulasi yang diterapkan AFC, head-to-head dijadikan tolok ukur utama ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama di akhir fase grup. Berhubung head-to-head yang dijadikan tolok ukur, skuad asuhan Shin Tae-yong hanya perlu hasil imbang kontra Yordania U-23 di laga pamungkas.

Jika imbang atas Yordania U-23 dan di laga lain Timnas Australia U-23 menang atas Timnas Qatar U-23, perolehan poin Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Australia U-23 sama-sama empat angka.

Namun, Timnas Indonesia U-23 berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul head-to-head atas Timnas Australia U-23. Karena itu, bola berada di tangan Timnas Indonesia U-23 saat ini.