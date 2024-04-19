Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Menang atas Australia U-23, Ernando Ari: Berkat Kerja Keras dan Dukungan Pendukung Garuda Muda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |10:56 WIB
Timnas Indonesia U-23 Menang atas Australia U-23, Ernando Ari: Berkat Kerja Keras dan Dukungan Pendukung Garuda Muda
Pemain Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari. (Foto: AFC)
A
A
A

DOHA - Penjaga gawang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Ernando Ari berterima kasih kepada rekan setim dan fans Garuda Muda. Sebab menurut Ernando, berkat kerja keras timnya dan dukungan serta doa fans Garuda Muda, Timnas Indonesia U-23 berhasil mengalahkan Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Ya, Timnas Indonesia U-23 berhasil menaklukan Australia U-23 dengan skor tipis 1-0 berkat gol Komang Teguh (45') di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis 18 April 2024 malam WIB.

Usai laga, Ernando mengucapkan rasa syukurnya. Kiper Persebaya Surabaya ini senang kerja keras para pemain bisa membuahkan hasil manis. Terlebih dia menyampaikan terima kasih atas dukungan dari para suporter.

"Alhamdulillah, kami meraih kemenangan penting hari ini melawan Australia," kata Ernando, dilansir dari situs resmi PSSI, Jumat (19/4/2024).

Ernando Ari

"Kunci kemenangan adalah kerja keras semua pemain. Serta terimakasih atas doa dan dukungannya kepada kami," sambung dia.

Pada laga ini, Ernando keluar sebagai pemain terbaik. Nominasi individu itu sangat layak didapatnya karena dia tampil sangat gemilang dengan melakukan beberapa penyelamatan. Salah satu yang krusial, dia menepis tendangan penalti Mohamed Toure di menit ke-25.

Halaman:
1 2
      
