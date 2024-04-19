Tak Mau Jumpa Korea Selatan U-23, Shin Tae-yong Berharap Timnas Indonesia U-23 Lawan Jepang jika Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2-24

DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 saat ini sejatinya belum memastikan diri lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Namun jika nyata Garuda Muda sukses menembus babak 8 besar tersebut, maka Shin Tae-yong berharap Timnas Indonesia U-23 tak berjumpa Korea Selatan U-23.

Shin Tae-yong sadar dirinya tak bisa memilih lawan jika nantinya Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Satu hal yang pasti ia sangat tahu betul calon lawan di perempatfinal nanti sangat sulit.

"Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Tentu saja saya tidak bisa mengambil keputusan apakah kami akan bermain melawan Korea Selatan atau Jepang," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Kamis (18/4/2024).

"Namun, saya rasa saya lebih memilih Jepang. Saya pikir lebih baik kami bermain melawan Jepang daripada melawan Korea Selatan," tambahnya.

Ya, Timnas Indonesia U-23 kemungkinan bisa lolos ke perempatfinal sebagai runner-up Grup A karena Qatar U-23 sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup. Karenanya, lawan nanti di perempatfinal adalah jawara Grup B yang dihuni oleh Jepang U-23, Korea Selatan U-23, China U-23, dan Uni Emirat Arab (UEA) U-23

Skuad Garuda Muda punya kans besar lolos ke babak delapan besar ajang Piala Asia U-23 2024. Sebab, mereka kini berada di posisi kedua klasemen Grup A dengan dua poin.