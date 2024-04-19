Media Malaysia Sindir Timnas Australia U-23: Timnas Indonesia U-23 Ajari Australia Main Bola!

Media Malaysia sindir Timnas Australia U-23 setelah kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)

MEDIA Malaysia, Stadium Astro, menyindir Timnas Australia U-23 setelah kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 18 April 2024 malam WIB. Stadium Astro mengatakan, Timnas Indonesia U-23 telah mengajari Timnas Australia U-23 cara bermain sepakbola.

Timnas Indonesia U-23 dalam posisi tidak boleh kalah saat bertemu Timnas Australia U-23. Sebab, jika kalah, skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-23 2024.

Demi membuka peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 wajib menang atau minimal bermain imbang kontra Timnas Australia U-23. Kondisi itu membuat Marselino Ferdinan dan kawan-kawan langsung menekan lawan sejak awal.

Di menit pertama saja, Timnas Indonesia U-23 sudah mendapat peluang emas lewat sepakan Jeam Kelly Sroyer dari jarak dekat. Lepas peluang itu, Timnas Indonesia U-23 menerapkan permainan dari kaki ke kaki.

Selain menerapkan permainan cantik, lini pertahanan Timnas Indonesia U-23 tampil solid. Muhammad Ferarri, Rizky Ridho dan Komang Teguh beberapa kali membuat clearance penting.

Begitu juga dengan wing back kanan Fajar Fathur yang tampil impresif di laga ini, yang mana tidak kenal lelah berlari sepanjang pertadingan. Meski begitu, kredit khusus layak diberikan kiper Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari.