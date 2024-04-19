Media Australia Puji Timnas Indonesia U-23 Setelah Menang 1-0 atas Timnas Australia U-23: Timnas Indonesia Sangat Tangguh!

Media Australia puji Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23. (Foto: PSSI)

MEDIA Australia, Socceroos, memuji Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 18 April 2024 malam WIB. Socceroos tak segan menyebut Timnas Indonesia U-23 sebagai tim tangguh dan berpeluang tampil di Olimpiade Paris 2024.

Baik Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Australia U-23 sama-sama memburu kemenangan saat bersua di Khalifa International Stadium, demi membuka peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Bagi Timnas Indonesia U-23, mereka tak boleh kalah dari Timnas Australia U-23.

Sebab, jika kalah di laga semalam, skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan tersingkir dari ajang dua tahunan ini. Dalam misi memenangkan pertandingan, Rafael Struick dan kawan-kawan langsung mengurung pertahanan Timnas Australia U-23 sejak awal laga.

Jeam Kelly Sroyer dan Rafael Struick membuat dua peluang di awal laga, meski belum menghasilkan gol. Timnas Australia U-23 yang lebih banyak ditekan justru mendapatkan hadiah penalti di menit 25.

Beruntung, kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari berhasil menepis eksekusi penalti penyerang Timnas Australia U-23, Mohamed Toure. Di ujung babak pertama, Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 via sundulan Komang Teguh setelah menerima assist Nathan Tjoe-A-On.

Skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia U-23 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Timnas Indonesia U-23 lebih banyak ditekan.