HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Australia Puji Timnas Indonesia U-23 Setelah Menang 1-0 atas Timnas Australia U-23: Timnas Indonesia Sangat Tangguh!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |06:40 WIB
Media Australia Puji Timnas Indonesia U-23 Setelah Menang 1-0 atas Timnas Australia U-23: Timnas Indonesia Sangat Tangguh!
Media Australia puji Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23. (Foto: PSSI)
MEDIA Australia, Socceroos, memuji Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 18 April 2024 malam WIB. Socceroos tak segan menyebut Timnas Indonesia U-23 sebagai tim tangguh dan berpeluang tampil di Olimpiade Paris 2024.

Baik Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Australia U-23 sama-sama memburu kemenangan saat bersua di Khalifa International Stadium, demi membuka peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Bagi Timnas Indonesia U-23, mereka tak boleh kalah dari Timnas Australia U-23.

Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024)

Sebab, jika kalah di laga semalam, skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan tersingkir dari ajang dua tahunan ini. Dalam misi memenangkan pertandingan, Rafael Struick dan kawan-kawan langsung mengurung pertahanan Timnas Australia U-23 sejak awal laga.

Jeam Kelly Sroyer dan Rafael Struick membuat dua peluang di awal laga, meski belum menghasilkan gol. Timnas Australia U-23 yang lebih banyak ditekan justru mendapatkan hadiah penalti di menit 25.

Beruntung, kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari berhasil menepis eksekusi penalti penyerang Timnas Australia U-23, Mohamed Toure. Di ujung babak pertama, Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 via sundulan Komang Teguh setelah menerima assist Nathan Tjoe-A-On.

Skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia U-23 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Timnas Indonesia U-23 lebih banyak ditekan.

Halaman:
1 2
      
