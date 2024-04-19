Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ungkap 2 Kunci Penting dalam Kemenangan Timnas Indonesia U-23 1-0 atas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |02:25 WIB
Shin Tae-yong Ungkap 2 Kunci Penting dalam Kemenangan Timnas Indonesia U-23 1-0 atas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengungkapkan dua kunci penting kemenangan timnya atas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Shin Tae-yong mengatakan persiapan mental serta daya juang tinggi menjadi formula apik untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Selepas pertandingan, Shin Tae-yong memuji tinggi kualitas yang dimiliki Australia U-23. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sudah memprediksi Timnas Indonesia U-23 akan melalui ujian yang berat dalam laga tersebut.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23

“Australia tim yang sangat bagus, kamu tahu itu, mempunyai fisik yang bagus, terutama dalam kecepatan, skill individu, dan teknik yang baik. Kami sudah tahu akan melalui ujian yang berat. Itu sangat berat,” ucap Shin Tae-yong dalam rekaman konferensi pers pascalaga yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (19/4/2024).

Namun demikian, ujian berat itu pada akhirnya berhasil dilalui oleh Garuda Muda. Shin Tae-yong mengatakan, salah satu kunci kemenangan dalam pertandingan itu adalah persiapan mental dan daya juang tinggi harus ditanamkan sejak awal.

“Tetapi, saya mengatakan sebelum pertandingan (kepada pemain) kita tidak boleh menyerah, dan harus selalu percaya diri,” kata Shin Tae-yong.

“Saya selalu mengatakan kita harus mempersiapkan mental yang kuat, dan mereka berhasil melakukannya dengan baik. Mereka berjuang dengan usaha yang luar biasa besar, dan kita terus berkembang. Itu salah satu alasan kita bisa memenangkan pertandingan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637641/pssi-kirim-sinyal-timnas-indonesia-fokus-ke-fifa-asean-cup-ketimbang-piala-aff-fgo.webp
PSSI Kirim Sinyal Timnas Indonesia Fokus ke FIFA ASEAN Cup Ketimbang Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/pembalap_monster_energy_yamaha_alex_rins.jpg
Alex Rins Galau di MotoGP 2025! Pembalap Yamaha Masih Puasa Podium Jelang Seri Algarve
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement