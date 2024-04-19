Shin Tae-yong Ungkap 2 Kunci Penting dalam Kemenangan Timnas Indonesia U-23 1-0 atas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengungkapkan dua kunci penting kemenangan timnya atas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Shin Tae-yong mengatakan persiapan mental serta daya juang tinggi menjadi formula apik untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Selepas pertandingan, Shin Tae-yong memuji tinggi kualitas yang dimiliki Australia U-23. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sudah memprediksi Timnas Indonesia U-23 akan melalui ujian yang berat dalam laga tersebut.

“Australia tim yang sangat bagus, kamu tahu itu, mempunyai fisik yang bagus, terutama dalam kecepatan, skill individu, dan teknik yang baik. Kami sudah tahu akan melalui ujian yang berat. Itu sangat berat,” ucap Shin Tae-yong dalam rekaman konferensi pers pascalaga yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (19/4/2024).

Namun demikian, ujian berat itu pada akhirnya berhasil dilalui oleh Garuda Muda. Shin Tae-yong mengatakan, salah satu kunci kemenangan dalam pertandingan itu adalah persiapan mental dan daya juang tinggi harus ditanamkan sejak awal.

“Tetapi, saya mengatakan sebelum pertandingan (kepada pemain) kita tidak boleh menyerah, dan harus selalu percaya diri,” kata Shin Tae-yong.

“Saya selalu mengatakan kita harus mempersiapkan mental yang kuat, dan mereka berhasil melakukannya dengan baik. Mereka berjuang dengan usaha yang luar biasa besar, dan kita terus berkembang. Itu salah satu alasan kita bisa memenangkan pertandingan,” tambahnya.