Pesan Hangat Komang Teguh hingga Ernando Ari Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Timnas Indonesia U-23 1-0 atas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024

PESAN hangat Komang Teguh hingga Ernando Ari usai jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-23 1-0 atas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Keduanya mengirim pesan hangat untuk suporter Timnas Indoneisa U-23.

Ya, Timnas Indonesia U-23 berhasil mengalahkan Australia U-23 di laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Laga yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Kamis 18 April 2024 malam WIB itu berakhir dengan skor 1-0.

Gol semata wayang untuk Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tercipta lewat tandukan Komang Teguh. Dia menjebol gawang Australia U-23 usai memanfaatkan umpan dari Nathan Tjoe-A-On pada menit ke-45.

Bukan hanay Komang yang memainkan peran penting dalam kemenangan itu. Ernando Ari juga bekerja ciamik hingga mengantar skuad Garuda Muda menang 1-0. Dia banyak melakukan penyelamatan penting dalam laga ini, termasuk menggagalkan penalti Mohamed Toure pada menit ke-25.

Kemenangan ini juga berhasil menghapus catatan buruk Garuda Muda kala bertemu Australia U-23. Dalam tiga pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 selalu tunduk dari Olyroos -julukan Australia U-23.

Namun demikian, performa impresif dari Timnas Indonesia U-23 tidak terlepas dari dukungan para suporter. Hal ini diakui oleh Komang Teguh dan Ernando Ari yang menjadi salah dua sosok penting dalam laga tersebut.