Hasil Babak Pertama Timnas Qatar U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024: Unggul 1-0, The Maroons Segera Lolos Perempatfinal!

HASIL babak pertama Timnas Qatar U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Bermain di Jassim bin Hamad Stadium pada Kamis (21/4/2024) malam WIB, Timnas Qatar U-23 unggul 1-0 atas Timnas Yordania U-23 di babak pertama.

Gol Timnas Qatar U-23 diciptakan Abdulla Alyazidi di menit 40. Jika skor ini bertahan hingga laga usai, The Maroons -julukan Timnas Qatar U-23- dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Koleksi enam angka takkan menggeser skuad asuhan Ilidio Vale dari posisi dua besar yang menggaransi tiket babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sekalipun kalah dari Australia U-23 di laga pamungkas Grup A pada Minggu, 21 April 2024 malam WIB, Timnas Qatar U-23 dipastikan lolos ke babak selanjutnya.

Jika menang atas Yordania U-23, Qatar U-23 tak sekadar lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Ali Sabah dan kawan-kawan pun dipastikan finis sebagai juara Grup A.

Koleksi enam angka mereka memang masih bisa disamai Timnas Indonesia U-23 jika menang atas Yordania U-23 pada Minggu, 21 April 2024 malam WIB. Namun, skuad asuhan Shin Tae-yong takkan bisa menggeser Qatar karena kalah head-to-head.

Sekadar diketahui, ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama di fase grup Piala Asia U-23 2024, head-to-head yang dijadikan tolok ukur utama. Sekarang, menarik menanti hasil akhir Qatar U-23 vs Yordania U-23.