Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Tampil Ciamik, Garuda Muda Menang 1-0!

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

HASIL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Duel seru tersaji di Stadion Abdullah bin Khaliffa, Doha, Qatar, pada Kamis (18/4/2024) malam WIB. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh Komang Teguh pada menit ke-45.

Hasil ini membuat Timnas Indonesia U-23 menjaga asa lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, mereka kini ada di posisi kedua pada klasemen sementara Grup A.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga seru langsung tersaji di awal laga. Timnas Indonesia U-23 langsung mendapat peluang emas kala laga baru berjalan dua menit.

Peluang didapat lewat umpan lambung yang kemudian disambut Witan Sulaeman dengan baik di area gawang Australia U-23. Witan kemudian mengumpan bola kepada Jeam Kelly Sroyer. Sayangnya, tendangan kerasnya masih membuat bola melambung di atas mistar gawang.

Australia U-23 sendiri tak tinggal diam. Ancaman berbahaya langsung datang ke gawang Enando Ari selang dua menit kemudian. Beruntung, bola masih belum tepat sasaran.

Timnas Indonesia U-23 makin intens menebar ancaman di pertengahan laga. Pada menit ke-16, Marselino Ferdinan mendapat peluang emas, tetapi pergerakannya langsung dihalau oleh para pemain Australia.

Selang semenit kemudian, giliran Rafael Struick yang mencoba peruntungannya. Dia melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti. Sayang, bola melenceng tipis dari gawang Australia U-23.

Pada menit ke-21, kemelut terjadi di gawang skuad Garuda Muda. Kala Mohamed Toure melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, pemain Timnas Indonesia U-23, Komang Teguh, terlihat melakukan handsball. Setelah mengecek VAR, wasit memberi Australia U-23 hadiah penalti.

Jelang akhir laga, Timnas Indonesia U-23 akhirnya memecah kebuntuan lewat aksi Komang Teguh. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari tendangan keras Nathan Tjoe-A-On. Timnas Indonesia U-23 pun unggul 1-0. Skor ini terus terjaga hingga akhir laga.