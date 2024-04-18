Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024: Masuk Menit 75, Timnas Indonesia U-23 Masih Jaga Keunggulan 1-0 atas Timnas Australia U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |21:41 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024: Masuk Menit 75, Timnas Indonesia U-23 Masih Jaga Keunggulan 1-0 atas Timnas Australia U-23!
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U-23 kini masih terus jaga keunggulan atas Timnas Australia U-23 dengan skor 1-0.

Bermain di Stadion Abdullah bin Khaliffa, Doha, Qatar, pada Kamis (18/4/2024) malam WIB, laga seru tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sendiri sudah unggul di babak pertama lewat gol ciamik Komang Teguh pada menit ke-45.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23

Kini, hingga memasuki menit ke-75, skuad Garuda Muda pun masih bisa terus menjaga keunggulannya 1-0. Padahal, Australia U-23 terus menggempur gawang Ernando Ari dengan serangan sejak awal laga. Tetapi, solidnya lini pertahanan skuad Garuda Muda membuat skor 1-0 tetap terjaga.

Shin Tae-yong sendiri sudah memasukkan pemain naturalisasi andalannya, Justin Hubner, di babak kedua ini. Dia menggantikan Jeam Kelly Sroyer yang mengalami keram.

Sebelumnya di babak pertama, wasit sempat memberi hadiah penalti kepada Australia U-23 usai Komang Teguh terlihat melakukan handsball saat Mohamed Toure melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti.

Wasit mengecek VAR lebih dahulu. Kemudian, Australia U-23 pun dipastikan mendapat hadiah penalti. Mohamed Toure maju sebagai algojo gagal mencetak gol setelah tendangannya ditepis oleh Ernando Ari.

Timnas Indonesia U-23 tentunya mengincar kemenangan dalam laga ini karena mereka belum mendapat satu pun poin. Skuad Garuda Muda terpuruk di dasar klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23 2024 usai kalah 0-2 dari Qatar U-23 di laga perdana.

Halaman:
1 2
      
