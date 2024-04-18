Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |18:30 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024
Berikut link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 dapat klik di sini! Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis (18/4/2024) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 dalam wajib posisi menang saat bersua Timnas Australia U-23. Jika menang atas Timnas Australia U-23, Timnas Indonesia U-23 akan membuka peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23

Bagaimana jika imbang? Jika imbang, peluang Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 masih terbuka.

Beda halnya jika kalah dari Australia U-23, Timnas Indonesia U-23 dipastikan tersingkir alias gagal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, pun meminta dukungan kepada masyarakat sepakbola Tanah Air.

Setelah kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan dinilai Shin Tae-yong membutuhkan dukungan masif dari suporter Tanah Air agar mental para pemain menjadi terkerek.

“Jadi mohon masyarakat Indonesia untuk memberi dukungan penuh kepada pemain agar mereka bisa terhibur dan bisa lebih semangat," kata Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
