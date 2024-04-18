Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23, Pelatih Olyroos Prediksi Shin Tae-yong Ubah Strategi

DOHA – Pelatih Timnas Australia U-23, Tony Vidmar, memprediksi Shin Tae-yong akan melakukan perubahan strategi Timnas Indonesia U-23. Pasalnya, ia mengaku sudah melakukan analisa bagaimana pria asal Korea Selatan itu memimpin skuad Garuda.

Australia akan mencoba mendapatkan kemenangan perdana di Piala Asia U-23 2024. Olyroos bakal menghadapi Timnas Indonesia U-23 di laga kedua Grup A yang berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis (18/4/2024) pukul 20.00 WIB.

Bukan hanya Australia, Timnas Indonesia U-23 juga bertekad untuk mendapatkan kemenangan. Garuda Muda harus memulai Piala Asia U-23 dengan hasil mengecewakan saat menelan kekalahan 0-2 dari Timnas Qatar dan mendapatkan perlakuan tak adil dari wasit.

Menghadapi Timnas Indonesia U-23, Vidmar sudah mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi permainan lawannya. Pasalnya, ia memprediksi Shin tak akan melakukan perubahan strategi.

"Kami telah melihat banyak pertandingan mereka, baik dengan tim U-23 maupun para pemain senior mereka, jadi kami memiliki gambaran tentang apa yang akan terjadi," kata Vidmar dikutip dari Socceroos, Kamis (18/4/2024).

"Ada peluang bagus mereka akan tetap menggunakan formasi dan gaya bermain yang sama, saya tidak melihat hal itu akan berubah," ujar pria asal Australia itu.