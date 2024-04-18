4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Berasal dari Afrika, Nomor 1 Pernah Merantau ke Negaranya Cristiano Ronaldo

Greg Nwokolo merupakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia asal Afrika (Foto: PSSI)

BERIKUT empat pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berasal dari Afrika. Mereka kini sudah menjadi WNI tetapi tidak banyak mendapat kesempatan membela Skuad Garuda.

Tak hanya dari Belanda, pemain naturalisasi di Timnas Indonesia juga merambah ke Benua Afrika. Bedanya, mereka benar-benar berproses pindah sebagai WNI tanpa ada darah keturunan.

Lalu, siapa saja empat pemain naturalisasi Timnas Indonesia dari Afrika? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Berasal dari Afrika

4. Osas Marveolus Saha





Pemain satu ini sudah berkarier di Indonesia sejak 2007. Itu artinya, Osas memenuhi undang-undang untuk naturalisasi menjadi WNI dengan syarat tinggal lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

Pesepakbola asal Nigeria itu resmi menjadi WNI pada 2019. Ia sempat dua kali tampil di Timnas Indonesia asuhan Simon McMenemy.