Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Berasal dari Afrika, Nomor 1 Pernah Merantau ke Negaranya Cristiano Ronaldo

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |10:05 WIB
4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Berasal dari Afrika, Nomor 1 Pernah Merantau ke Negaranya Cristiano Ronaldo
Greg Nwokolo merupakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia asal Afrika (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT empat pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berasal dari Afrika. Mereka kini sudah menjadi WNI tetapi tidak banyak mendapat kesempatan membela Skuad Garuda.

Tak hanya dari Belanda, pemain naturalisasi di Timnas Indonesia juga merambah ke Benua Afrika. Bedanya, mereka benar-benar berproses pindah sebagai WNI tanpa ada darah keturunan.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Lalu, siapa saja empat pemain naturalisasi Timnas Indonesia dari Afrika? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Berasal dari Afrika

4. Osas Marveolus Saha

Osas Marvelous Saha

Pemain satu ini sudah berkarier di Indonesia sejak 2007. Itu artinya, Osas memenuhi undang-undang untuk naturalisasi menjadi WNI dengan syarat tinggal lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

Pesepakbola asal Nigeria itu resmi menjadi WNI pada 2019. Ia sempat dua kali tampil di Timnas Indonesia asuhan Simon McMenemy.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178472/kemenpora_dan_kemendes_pdt_kolaborasi_siap_gelar_liga_desa_untuk_sepak_bola_dan_esports-uhm7_large.jpg
Kemenpora dan Kemendes PDT Kolaborasi: Siap Gelar Liga Desa untuk Sepak Bola dan Esports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/49/3171948/berikut_lima_stadion_paling_angker_di_indonesia-9gce_large.jpg
5 Stadion Paling Angker di Indonesia, Nomor 1 Jadi Lokasi Tragedi Memilukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/49/3170891/logo_persib_bandung-dSFA_large.jpg
Kabar Duka, Legenda Persib Bandung Nyangnyang Herdiana Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/51/3170701/erick_thohir-4RVY_large.jpg
Jadi Menpora RI, Erick Thohir Dapat Tantangan dari DPR
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637595/mees-hilgers-masuk-radar-transfer-nec-nijmegen-ikuti-jejak-calvin-verdonk-fbm.webp
Mees Hilgers Masuk Radar Transfer NEC Nijmegen, Ikuti Jejak Calvin Verdonk?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Komentar Bojan Hodak Usai Saddil Ramdani Ngamuk Diganti Cepat saat Persib Lawan Persis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement