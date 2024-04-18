Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dukung Timnas Indonesia Lawan Australia di AFC Asian Cup Qatar 2024, Tonton di RCTI+

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |07:02 WIB
Dukung Timnas Indonesia Lawan Australia di AFC Asian Cup Qatar 2024, Tonton di RCTI+
Dukung dan saksikan Timnas Indonesia U-23 di RCTI+ (Foto: RCTI+)
A
A
A

TIMNAS Indonesia kembali berlaga di ajang AFC Asian Cup Qatar 2024, kali ini Indonesia akan berhadapan dengan Australia pada hari Kamis, 18 April 2024. Pada match pertama, Indonesia harus kalah melawan Qatar dengan skor 2-0, disisi lain Australia meraih hasil imbang melawan Yordania

Tim skuad garuda harus dipastikan menang melawan Australia jika ingin lanjut ke babak selanjutnya, lantaran di babak sebelumnya telah kalah melawan tuan rumah Qatar. Sayangnya, pada match kedua ini Indonesia harus tampil tanpa Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, dikarenakan keduanya mendapatkan kartu merah saat bertanding melawan Qatar. Meskipun begitu, tim skuad Garuda tetap harus optimis untuk pertandingan ini.

Timnas Indonesia U-23

Dukung Timnas Indonesia pada pertandingan AFC Asian Cup Qatar 2024 melawan Australia pada hari Kamis, 18 April 2024 pukul 19.30 WIB di RCTI+. Dapatkan update tentang AFC U23 Asian Cup Qatar 2024 hanya di aplikasi RCTI+. Download aplikasi RCTI+ di appstore atau playstore untuk dapatkan informasinya. Semua pertandingan ini dapat di tonton di live streaming di RCTI+.

Aplikasi RCTI+ merupakan superapps yang menghadirkan ribuan hiburan dalam satu genggaman. RCTI+ menyajikan program acara terbaik berkolaborasi dengan RCTI, MNCTV, GTV, iNews. Selain nonton, di RCTI+ ada fitur berita yang update setiap waktu, fitur musik hingga fitur untuk mendengarkan podcast, ada juga fitur HOT+ yang mewujudkan mimpi menjadi konten kreator. RCTI+ Satu Aplikasi Semua Hiburan.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637133/tennis-pinktober-2025-gaungkan-pentingnya-deteksi-dini-kanker-payudara-qte.webp
Tennis Pinktober 2025 Gaungkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Payudara
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/achmad_jufriyanto.jpg
Jupe Kembali ke Persib Bandung, Reaksi Bojan Hodak Jadi Sorotan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement