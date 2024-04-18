Dukung Timnas Indonesia Lawan Australia di AFC Asian Cup Qatar 2024, Tonton di RCTI+

TIMNAS Indonesia kembali berlaga di ajang AFC Asian Cup Qatar 2024, kali ini Indonesia akan berhadapan dengan Australia pada hari Kamis, 18 April 2024. Pada match pertama, Indonesia harus kalah melawan Qatar dengan skor 2-0, disisi lain Australia meraih hasil imbang melawan Yordania

Tim skuad garuda harus dipastikan menang melawan Australia jika ingin lanjut ke babak selanjutnya, lantaran di babak sebelumnya telah kalah melawan tuan rumah Qatar. Sayangnya, pada match kedua ini Indonesia harus tampil tanpa Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, dikarenakan keduanya mendapatkan kartu merah saat bertanding melawan Qatar. Meskipun begitu, tim skuad Garuda tetap harus optimis untuk pertandingan ini.

Dukung Timnas Indonesia pada pertandingan AFC Asian Cup Qatar 2024 melawan Australia pada hari Kamis, 18 April 2024 pukul 19.30 WIB di RCTI+. Dapatkan update tentang AFC U23 Asian Cup Qatar 2024 hanya di aplikasi RCTI+. Download aplikasi RCTI+ di appstore atau playstore untuk dapatkan informasinya. Semua pertandingan ini dapat di tonton di live streaming di RCTI+.

(Wikanto Arungbudoyo)