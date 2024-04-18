Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |06:34 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 menantang Timnas Australia U-23 di laga kedua Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Live di RCTI malam ini! Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone.

Ambisi Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sedikit terhambat. Sebab, mereka harus kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23 di laga pembuka, Senin 15 April malam WIB.

Timnas Indonesia U-23

Namun, secercah harapan hadir jelang laga kedua melawan Timnas Australia U-23. The Socceroos muda bermain 0-0 melawan Timnas Yordania U-23 di laga pertama sehingga poinnya masih satu.

Ini membuka kesempatan bagi Indonesia untuk melewati Australia di klasemen. Garuda Muda sendiri terpaku di posisi buncit klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan nilai 0.

Skuad asuhan Shin Tae-yong sayangnya harus kehilangan dua pemain. Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta mesti absen lantaran menerima kartu merah di laga pertama.

Indonesia mendapat tambahan tenaga baru dari Justin Hubner yang datang usai membela Cerezo Osaka pada Rabu 17 April 2024. Namun, ia belum tentu bisa diturunkan pada pertandingan ini.

Halaman:
1 2
      
