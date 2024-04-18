Hasil Piala Asia U-23 2024 Semalam: Vietnam Menang 3-1 atas Kuwait, Malaysia Tumbang di Tangan Uzbekistan!

Hoang Anh Tuan antar Timnas Vietnam U-23 menang 3-1 atas Timnas Kuwait U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Facebook ASEAN Football)

HASIL Piala Asia U-23 2024 semalam akan diulas Okezone. Dari Rabu 17 April 2024 malam WIB hingga Kamis (18/4/2024) dini hari WIB digelar dua laga di matchday pertama Grup D Piala Asia U-23 2024.

Laga pertama mempertemukan Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Malaysia U-23. Dalam laga ini, Timnas Malaysia U-23 lebih banyak ditekan.

(Timnas Malaysia U-23 tumbang 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23. (Foto: X@FAM_Malaysia)

Efek ditekan dari awal laga, pertahanan Timnas Malaysia U-23 membuat kesalahan. Akibatnya, Timnas Malaysia U-23 dihukum penalti di awal laga.

Jasurbek Jaloliddinov yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membuat Timnas Uzbekistan U-23 unggul 1-0 di menit 11. Skor 1-0 untuk keunggulan Uzbekistan U-23 bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, kampiun Piala Asia U-23 2018 ini menambah pundi-pundi golnya. Kali ini giliran Ulugbek Khoshimov yang menggandakan keunggulan Uzbekistan U-23 pada menit 83. Skor 2-0 untuk keunggulan Uzbekistan U-23 bertahan hingga laga usai.

Kemudian di laga lain Grup D, Vietnam U-23 menang meyakinkan 3-1 atas Kuwait U-23. Dalam laga ini, Vietnam unggul 1-0 lebih dulu lewat aksi Nguyen Van Tung di menit 45+1. Ketika babak pertama diperkirakan bakal berakhir 1-0, Kuwait justru menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Al Awadi di menit 45+9.