Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024 Semalam: Vietnam Menang 3-1 atas Kuwait, Malaysia Tumbang di Tangan Uzbekistan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |04:29 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024 Semalam: Vietnam Menang 3-1 atas Kuwait, Malaysia Tumbang di Tangan Uzbekistan!
Hoang Anh Tuan antar Timnas Vietnam U-23 menang 3-1 atas Timnas Kuwait U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Facebook ASEAN Football)
A
A
A

HASIL Piala Asia U-23 2024 semalam akan diulas Okezone. Dari Rabu 17 April 2024 malam WIB hingga Kamis (18/4/2024) dini hari WIB digelar dua laga di matchday pertama Grup D Piala Asia U-23 2024.

Laga pertama mempertemukan Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Malaysia U-23. Dalam laga ini, Timnas Malaysia U-23 lebih banyak ditekan.

Timnas Malaysia U-23 tumbang 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23. (Foto: X@FAM_Malaysia)/

(Timnas Malaysia U-23 tumbang 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23. (Foto: X@FAM_Malaysia)

Efek ditekan dari awal laga, pertahanan Timnas Malaysia U-23 membuat kesalahan. Akibatnya, Timnas Malaysia U-23 dihukum penalti di awal laga.

Jasurbek Jaloliddinov yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membuat Timnas Uzbekistan U-23 unggul 1-0 di menit 11. Skor 1-0 untuk keunggulan Uzbekistan U-23 bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, kampiun Piala Asia U-23 2018 ini menambah pundi-pundi golnya. Kali ini giliran Ulugbek Khoshimov yang menggandakan keunggulan Uzbekistan U-23 pada menit 83. Skor 2-0 untuk keunggulan Uzbekistan U-23 bertahan hingga laga usai.

Kemudian di laga lain Grup D, Vietnam U-23 menang meyakinkan 3-1 atas Kuwait U-23. Dalam laga ini, Vietnam unggul 1-0 lebih dulu lewat aksi Nguyen Van Tung di menit 45+1. Ketika babak pertama diperkirakan bakal berakhir 1-0, Kuwait justru menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Al Awadi di menit 45+9.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/11/1637325/mengenal-asean-cup-turnamen-resmi-fifa-serupa-piala-aff-ubs.webp
Mengenal ASEAN Cup, Turnamen Resmi FIFA Serupa Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/atp_masters.jpg
Duel Sengit di Rolex Paris Masters 2025! Alcaraz, Sinner dan Medvedev Bersaing di Turnamen Penutup ATP Masters
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement