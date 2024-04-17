Hasil Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Harimau Muda Bertekuk Lutut 0-2!

Berikut hasil Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

HASIL Timnas Uzbekistan U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di matchday pertama Grup D Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Khalifa International Stadium pada Rabu (17/4/2024) malam WIB, Timnas Uzbekistan U-23 menang 2-0 atas Timnas Malaysia U-23.

Gol kemenangan Timnas Uzbekistan U-23 dicetak Jasurbek Jalolidinnov pada menit ke-11 via eksekusi penalti dan sepakan kaki kanan Ulugbek Khosimov (83'). Berkat kemenangan ini, Timnas Uzbekistan U-23 untuk sementara duduk di puncak klasemen Grup D Piala Asia U-23 2024 dengan koleksi tiga angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

(Timnas Malaysia U-23 tumbang 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23. (Foto: X@FAM_Malaysia)

Timnas Uzbekistan U-23 langsung tancap gas sejak menit awal ke pertahanan Malaysia U-23. Mereka pun berhasil unggul atas skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- di menit ke-11 lewat tendangan penalti yang dieksekusi Jasurbek Jaloliddinov.

Malaysia U-23 mencoba merespons gol tersebut. Akan tetapi, mereka masih cukup kesulitan karena lini pertahanan yang dimiliki Uzbekistan U-23 cukup solid. Skuad muda Serigala Putih -julukan Timnas Uzbekistan U-23- masih cukup mendominasi pertandingan.

Gempuran demi gempuran dilancarkan para pemain Timnas Uzbekistan U-23. Namun, belum ada tambahan gol yang tercipta sampai pertandingan memasuki menit ke-35.

Timnas Malaysia U-23 cukup kesulitan untuk menembus pertahanan yang dimiliki skuad muda Serigala Putih. Akhirnya, Timnas Uzbekistan U-23 unggul sementara 1-0 di babak pertama.