Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Resmi! AS Roma Perpanjang Kontrak Daniele De Rossi hingga Musim Depan

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |19:45 WIB
Resmi! AS Roma Perpanjang Kontrak Daniele De Rossi hingga Musim Depan
Daniele de Rossi dapat perpanjangan kontrak hingga musim depan di AS Roma (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA – AS Roma resmi memperpanjang kontrak Daniele De Rossi hingga musim depan. Pemilik klub AS Roma, Dan Friedkin dan Ryan Friedkin sepakat untuk memberikan perpanjangan masa bakti pelatih berusia 40 tahun itu.

Seperti diketahui, Daniele De Rossi sebelumnya menjabat pelatih sementara bagi AS Roma. Mantan gelandang bertahan itu menggantikan Jose Mourinho yang sebelumnya dipecat menyusul penurunan performa AS Roma.

Namun, sepanjang masa jabatan sementaranya, De Rossi mampu membawa AS Roma tampil apik dan menduduki posisi kelima klasemen Liga Italia 2023-2024. Dia sukses mengantar I Giallorossi -julukan AS Roma- meraih 11 kemenangan, tiga kali imbang, dan hanya dua kali kalah.

Peningkatan performa ini membuat Friedkin bersaudara tidak ragu untuk mempermanenkan De Rossi. Bahkan, mantan gelandang AS Roma itu kemungkinan besar akan mendapatkan perpanjangan kontrak cukup lama.

“Setelah bertemu kemarin sore dengan Daniele De Rossi, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa dia akan terus menjadi Pelatih Kepala AS Roma setelah musim ini dan di masa mendatang,” kata Friedkin bersaudara dalam situs resmi AS Roma, Kamis (18/4/2024).

Friedkin bersaudara juga beralasan, De Rossi memiliki prinsip dan komitmen yang sejalan dengan AS Roma. Dalam beberapa hari mendatang, rincian kontrak De Rossi akan segera diumumkan secara resmi oleh pihak klub.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637661/timnas-indonesia-u17-fokus-adaptasi-cuaca-jelang-piala-dunia-u17-qatar-zex.webp
Timnas Indonesia U-17 Fokus Adaptasi Cuaca Jelang Piala Dunia U-17 Qatar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/05/21/luciano_spalletti.jpg
Komentar Luciano Spalletti soal Ambil Alih Kursi Igor Tudor di Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement