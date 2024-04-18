Resmi! AS Roma Perpanjang Kontrak Daniele De Rossi hingga Musim Depan

Daniele de Rossi dapat perpanjangan kontrak hingga musim depan di AS Roma (Foto: Reuters)

ROMA – AS Roma resmi memperpanjang kontrak Daniele De Rossi hingga musim depan. Pemilik klub AS Roma, Dan Friedkin dan Ryan Friedkin sepakat untuk memberikan perpanjangan masa bakti pelatih berusia 40 tahun itu.

Seperti diketahui, Daniele De Rossi sebelumnya menjabat pelatih sementara bagi AS Roma. Mantan gelandang bertahan itu menggantikan Jose Mourinho yang sebelumnya dipecat menyusul penurunan performa AS Roma.

Namun, sepanjang masa jabatan sementaranya, De Rossi mampu membawa AS Roma tampil apik dan menduduki posisi kelima klasemen Liga Italia 2023-2024. Dia sukses mengantar I Giallorossi -julukan AS Roma- meraih 11 kemenangan, tiga kali imbang, dan hanya dua kali kalah.

Peningkatan performa ini membuat Friedkin bersaudara tidak ragu untuk mempermanenkan De Rossi. Bahkan, mantan gelandang AS Roma itu kemungkinan besar akan mendapatkan perpanjangan kontrak cukup lama.

“Setelah bertemu kemarin sore dengan Daniele De Rossi, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa dia akan terus menjadi Pelatih Kepala AS Roma setelah musim ini dan di masa mendatang,” kata Friedkin bersaudara dalam situs resmi AS Roma, Kamis (18/4/2024).

Friedkin bersaudara juga beralasan, De Rossi memiliki prinsip dan komitmen yang sejalan dengan AS Roma. Dalam beberapa hari mendatang, rincian kontrak De Rossi akan segera diumumkan secara resmi oleh pihak klub.