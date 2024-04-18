Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024 hingga Babak Perempatfinal: Kylian Mbappe Teratas, Disusul Harry Kane

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |05:37 WIB
Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024 hingga Babak Perempatfinal: Kylian Mbappe Teratas, Disusul Harry Kane
Kylian Mbappe memimpin daftar top skor Liga Champions 2023-2024 dengan delapan gol (Foto: Reuters/Juan Medina)
A
A
A

DAFTAR top skor Liga Champions 2023-2024 hingga babak perempatfinal sudah diketahui. Untuk sementara, Kylian Mbappe bertengger di daftar teratas!

Striker Paris Saint-Germain (PSG) itu sukses menambah pundi-pundi golnya pada leg II perempatfinal Liga Champions 2023-2024 melawan Barcelona. Mbappe mengemas dwigol di duel tersebut.

Harry Kane membawa Bayern Munich berbalik unggul 2-1 atas Darmstadt 98 (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Alhasil, Mbappe mengumpulkan total delapan gol hingga lepas babak perempatfinal. Ia mendapat persaingan sengit dari sesama juru gedor papan atas Eropa, Harry Kane.

Pemain Bayern Munich itu memang gagal menambah koleksinya pada leg II perempatfinal Liga Champions 2023-2024 melawan Arsenal. Namun, Kane sudah mengukir tujuh gol dalam 10 laga.

Kedua pemain itu bakal mendapat persaingan dari Rodrygo Goes. Penyerang sayap Real Madrid tersebut menyumbang satu gol pada laga leg II perempatfinal melawan Manchester City di Stadion Etihad.

Rodrygo kini telah mencatatkan enam gol dari 10 laga Liga Champions. Kemudian, pemain paling memungkinkan masuk persaingan lainnya adalah Jude Bellingham dengan torehan empat gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/50/1637143/carl-froch-nilai-kemenangan-tko-fabio-wardley-atas-joseph-parker-terlalu-cepat-jkr.webp
Carl Froch Nilai Kemenangan TKO Fabio Wardley atas Joseph Parker Terlalu Cepat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/atp_masters.jpg
Duel Sengit di Rolex Paris Masters 2025! Alcaraz, Sinner dan Medvedev Bersaing di Turnamen Penutup ATP Masters
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement