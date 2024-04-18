Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024 hingga Babak Perempatfinal: Kylian Mbappe Teratas, Disusul Harry Kane

DAFTAR top skor Liga Champions 2023-2024 hingga babak perempatfinal sudah diketahui. Untuk sementara, Kylian Mbappe bertengger di daftar teratas!

Striker Paris Saint-Germain (PSG) itu sukses menambah pundi-pundi golnya pada leg II perempatfinal Liga Champions 2023-2024 melawan Barcelona. Mbappe mengemas dwigol di duel tersebut.

Alhasil, Mbappe mengumpulkan total delapan gol hingga lepas babak perempatfinal. Ia mendapat persaingan sengit dari sesama juru gedor papan atas Eropa, Harry Kane.

Pemain Bayern Munich itu memang gagal menambah koleksinya pada leg II perempatfinal Liga Champions 2023-2024 melawan Arsenal. Namun, Kane sudah mengukir tujuh gol dalam 10 laga.

Kedua pemain itu bakal mendapat persaingan dari Rodrygo Goes. Penyerang sayap Real Madrid tersebut menyumbang satu gol pada laga leg II perempatfinal melawan Manchester City di Stadion Etihad.

Rodrygo kini telah mencatatkan enam gol dari 10 laga Liga Champions. Kemudian, pemain paling memungkinkan masuk persaingan lainnya adalah Jude Bellingham dengan torehan empat gol.