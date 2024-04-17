Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nyalakan Semangat Garuda Muda! Nobar Piala Asia U-23 Indonesia vs Australia di Lippo Mall Kemang Bersama Vision+

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |17:42 WIB
Nyalakan Semangat Garuda Muda! Nobar Piala Asia U-23 Indonesia vs Australia di Lippo Mall Kemang Bersama Vision+
Hadiri nobar Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 bersama Vision+ di Lippo Mall Kemang. (Foto: Vision+)
JAKARTA – Para pecinta sepak bola, bersiaplah! Vision+ menyelenggarakan acara nonton bareng (Nobar) seru untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia di ajang Piala Asia U-23 2024. Nobar ini akan diadakan pada Kamis, 18 April 2024, pukul 19.30 WIB di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan.

Acara Nobar ini merupakan kesempatan emas bagi para suporter Garuda Muda untuk menunjukkan dukungan mereka secara langsung dan merasakan atmosfer pertandingan yang meriah bersama dengan sesama pecinta sepak bola.

Pertandingan melawan Australia diprediksi akan menjadi laga yang sengit dan penuh perjuangan bagi Timnas U-23. Australia merupakan tim kuat dengan pengalaman dan kualitas pemain yang mumpuni. Namun, Garuda Muda telah menunjukkan performa yang gemilang dan siap untuk memberikan perlawanan sengit.

Dengan dukungan penuh dari para suporter, Timnas U-23 diharapkan dapat meraih hasil maksimal dan melaju ke babak selanjutnya.

Acara Nobar ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Pengunjung dapat langsung datang ke Lippo Mall Kemang pada pukul 19.30 WIB dan menikmati pertandingan bersama para suporter lainnya.

Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23

Ayo Dukung Timnas U-23 dengan hadiri nobar Indonesia vs Australia di Lippo Mall Kemang bersama Vision+ dan dukung Garuda Muda meraih kemenangan!

Jika berhalangan hadir, Anda juga dapat menyaksikan seluruh pertandingan secara langsung di platform streaming Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium Sports Rp 40.000,- /30 hari (khusus untuk pelanggan baru).

