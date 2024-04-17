Momen Memalukan Mahdi Salem Pemain Timnas Qatar U-23 yang Tabrak Ernando Ari demi Buang Waktu Pertandingan

MOMEN memalukan Mahdi Salem menjadi sorotan. Pasalnya, pemain Timnas Qatar U-23 itu sengaja menabrak kiper Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari, demi membuang-buang waktu pertandingan.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 menelan kekalahan tak wajar di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024 kala bertemu dengan tuan rumah Timnas Qatar U-23. Bertanding di Stadion Jassim Bin Hamad, Senin 15 April 2024 malam WIB, Ivar Jenner dan kolega tumbang dengan skor 0-2.

(Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23. (Foto: PSSI)

Masing-masing gol Timnas Qatar U-23 dicetak Khaled Ali Bin Sabah lewat titik putih jelang turun minum dan satu gol lainnya dicetak Ahmed Al Rawi pada menit ke-54.

Akan tetapi, kekalahan yang dialami Timnas Indonesia U-23 dinilai sangat tidak wajar. Pasalnya, ada banyak keputusan kontroversial yang diberikan wasit pertandingan, Nasrullo Kabirov. Hal itu mulai dari diberikannya penalti kepada Qatar hingga pemberian dua kartu merah untuk Timnas Indonesia U-23 yang diberikan kepada Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta.

Bukan hanya dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, para pemain Timnas Qatar U-23 juga melakukan hal-hal aneh untuk memancing wasit memberi pelanggaran dan menghadiahkan tendangan bebas.

Selain itu, banyak pula momen aneh saat pemain Qatar sengaja menabrakkan diri ke pemain Timnas Indonesia U-23, lalu pura-pura terkapar untuk mengulur waktu. Salah satunya adalah yang dilakukan Mahdi Salem kepada Ernando Ari.