HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit Arab Saudi Majed Mohammed Al-Shamrani Pimpin Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23, Pernah Bikin Garuda Muda Takluk 0-3!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |09:35 WIB
Wasit Arab Saudi Majed Mohammed Al-Shamrani Pimpin Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23, Pernah Bikin Garuda Muda Takluk 0-3!
Wasit Arab Saudi pimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

WASIT Arab Saudi, Majed Mohammed Al-Shamrani, akan memimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 WIB. Majed Mohammed Al-Shamrani akan dibantu sejumlah asisten.

Hesham Mohammed (Arab Saudi) akan bertugas sebagai asisten wasit 1, sedangkan Omar Ali A Aljamal (Arab Saudi) mendapat jabatan sebagai asisten wasit 2. Posisi wasit keempat atau wasit cadangan diisi pengadil asal Lebanon, Abo Yehia.

Majed Mohammed Al-Shamrani pimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23

(Majed Mohammed Al-Shamrani pimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23)

Bagaimana untuk wasit VAR? Di sana bertugas Ali Fakih (Lebanon), Abdullah Dhafer Al Shehr (Arab Saudi), Nagor Amir Bin Noor Mohamed (Malaysia) dan Mohammed Obaid Khadim (Uni Emirat Arab).

Penunjukan Majed Mohammed Al-Shamrani langsung mendapat respons dari pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, wasit 34 tahun ini pernah memberikan hasil buruk kepada Timnas Indonesia U-22, tepatnya di final SEA Games 2019.

Saat itu, Timnas Indonesia U-22 bertemu Timnas Vietnam U-22 di final SEA Games 2019. Pelatih Timnas Indonesia U-22, Indra Sjafri, saat itu berupaya membalaskan dendam setelah skuad Garuda Muda kalah 1-2 dari Timnas Vietnam U-22 di fase grup.

Namun, Ketika ingin membalaskan dendam, sang jenderal lapangan tengah Evan Dimas justru mengalami cedera di awal laga. Gelandang yang kini merumput bersama PSIS Semarang itu cedera setelah engkelnya disenggol fullback kiri Timnas Vietnam U-22, Doan Van Hau.

Halaman:
1 2
      
