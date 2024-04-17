Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia U-23 2024: Kecewa dengan Kinerja Wasit Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23, Netizen Tanah Air Serbu 4 Akun Instagram

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |03:06 WIB
Piala Asia U-23 2024: Kecewa dengan Kinerja Wasit Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23, Netizen Tanah Air Serbu 4 Akun Instagram
Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Qatar U-23 di laga pembuka Grup A Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Netizen Indonesia tidak puas dengan kinerja wasit asal Tajikistan, Nasrullo Kabirov. Wasit itu memimpin laga Timnas Indonesia U-23 melawan Qatar U-23 di laga pembuka Grup A Piala Asia U-23 2024 di Jassim Bin Hammad Stadium, Senin (15/4/2024).

Mereka menilai wasit itu terlalu melihat ke tim tuan rumah dengan keputusan-keputusan yang kontroversial. Hal itu pun dinilai menjadi biang keladi kekalahan Timnas Indonesia dari Qatar dengan skor 0-2.

Untuk melampiaskan kekecewaan netizen Indonesia langsung menyerbu empat akun Instagram, yakni akun federasi sepak bola Tajikistan @fft_offcial, federasi sepak bola Qatar @qfa, Piala Asia @asiancup, dan Nasrullo Kabirov @nasrullo_ref.

Mereka memberikan komentar-komentar pedas dalam empat akun itu. Hal itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja sang wasit.

Keputusan kontroversial wasit itu yang pertama kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner pada menit ke-46. Ivar dianggap melakukan pelanggaran ke pemain Qatar yang padahal dari tayangan ulang tidak terlihat pemain melakukan tekel yang keras.

Keputusan kedua, Rizky Ridho dianggap mengikut pemain Qatar Khalid Ali Sabah. Itu berimbas Qatar diberikan hadiah tendangan penalti pada dan mampu membobol gawang Timnas Indonesia pada menit ke-45+1.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
