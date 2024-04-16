Dendam Kesumat, Ivar Jenner Sampai Follow Instagram Wasit Nasrullo Kabirov Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23!

DENDAM kesumat, Ivar Jenner sampai follow Instagram wasit Nasrullo Kabirov kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23. Ivar Jenner merupakan sosok yang paling kesal di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 yang merupakan matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024, Senin 15 April 2024 malam WIB.

Ia mendapat kartu kuning kedua dari wasit Ketika babak kedua baru berjalan satu menit. Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning kedua karena dianggap wasit menginjak kaki bek Timnas Qatar U-23, Saif Hassan.

(Ivar Jenner dinilai wasit melakukan pelanggaran sehingga mendapat kartu merah)

Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas, kaki Ivar Jenner sama sekali tidak menyentuh pemain lawan. Alhasil, Ketika diminta wasit keluar dari lapangan, Ivar Jenner kesal bukan main, meski akhirnya tetap meninggalkan lapangan.

Ketika pertandingan masih berjalan, Ivar Jenner pun mencak-mencak di stories Instagram-nya. Ia membagikan momen Saif Hassan yang pura-pura kesakitan, sambil menulis caption: “Menunggu VAR.”

(Ivar Jenner follow Instagram Nasrullo Kabirov)

Selain itu tentu yang paling unik, Ivar Jenner sampai-sampai mengikuti akun Instagram sang wasit, Nasrullo Kabirov, @nasrullo_ref. Terpantau dari 43,100 followers akun @nasrullo_ref, satu di antaranya adalah Ivar Jenner.

Terlepas dari itu, Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23. Gol-gol Timnas Qatar U-23 dicetak Ali Sabah pada menit 45+4 dan Al Rawi (54’).