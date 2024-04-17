Liga 1 2023-2024: Arema FC Dibantai PSS Sleman 1-4, Widodo C Putro Kecewa Berat

SOLO - Arema FC kalah telak 1-4 dari PSS Sleman pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kekalahan itu membuat ambisi tim kebanggaan masyarakat Malang bertahan di Liga 1 musim depan kian berat.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro mengaku kecewa atas performa yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Apalagi beberapa kali di simulasi latihan dan briefing, sudah ditekankan agar anak asuhnya mewaspadai proses bola-bola mati seperti gol yang terjadi di dua pertandingan sebelumnya.

"Ya memang di beberapa pertandingan lalu kita bisa kemasukan dari service, bola-bola mati. Dan itu kita sudah evaluasi, ternyata tadi terjadi lagi, karena memang kurang rapatnya pertahanan kita, man to man markingnya," ucap Widodo Cahyono Putro, seusai pertandingan di Stadion Manahan, Solo, Senin (15/4/2024).

Anak asuhnya juga diakui sedikit kelelahan karena efek libur lebaran dan padatnya jadwal kompetisi selama bulan Ramadan kemarin. Tetapi pelatih asal Cilacap ini tak mau menganggap hal itu sebagai alasan utama kekalahan telak timnya atas Laskar Elang Jawa, julukan PSS Sleman, mengingat tim lawan juga mengalami hal serupa.

"Ke depan saya berharap pemain terus tumbuhkan semangat, karena kita masih ada tiga sisa pertandingan. Kami hanya berharap itu motivasi dari dalam diri sendiri dan kita semua," kata pelatih berusia 53 tahun ini.

Pertandingan antara PSS Sleman melawan Arema FC di Stadion Manahan, Solo, Senin sore (15/4/2024) berakhir dengan kemenangan PSS 4 - 1. Skuad Super Elang Jawa, julukan PSS langsung memimpin keunggulan 1 - 0 di menit-menit awal melalui sundulan Ajak Chol Riak menit 16.