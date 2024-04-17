Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Arema FC Dibantai PSS Sleman 1-4, Widodo C Putro Kecewa Berat

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |00:18 WIB
Liga 1 2023-2024: Arema FC Dibantai PSS Sleman 1-4, Widodo C Putro Kecewa Berat
Arema FC kalah telak 1-4 dari PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 (Foto: Arema FC)
A
A
A

SOLO - Arema FC kalah telak 1-4 dari PSS Sleman pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kekalahan itu membuat ambisi tim kebanggaan masyarakat Malang bertahan di Liga 1 musim depan kian berat.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro mengaku kecewa atas performa yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Apalagi beberapa kali di simulasi latihan dan briefing, sudah ditekankan agar anak asuhnya mewaspadai proses bola-bola mati seperti gol yang terjadi di dua pertandingan sebelumnya.

"Ya memang di beberapa pertandingan lalu kita bisa kemasukan dari service, bola-bola mati. Dan itu kita sudah evaluasi, ternyata tadi terjadi lagi, karena memang kurang rapatnya pertahanan kita, man to man markingnya," ucap Widodo Cahyono Putro, seusai pertandingan di Stadion Manahan, Solo, Senin (15/4/2024).

Anak asuhnya juga diakui sedikit kelelahan karena efek libur lebaran dan padatnya jadwal kompetisi selama bulan Ramadan kemarin. Tetapi pelatih asal Cilacap ini tak mau menganggap hal itu sebagai alasan utama kekalahan telak timnya atas Laskar Elang Jawa, julukan PSS Sleman, mengingat tim lawan juga mengalami hal serupa.

"Ke depan saya berharap pemain terus tumbuhkan semangat, karena kita masih ada tiga sisa pertandingan. Kami hanya berharap itu motivasi dari dalam diri sendiri dan kita semua," kata pelatih berusia 53 tahun ini.

Pertandingan antara PSS Sleman melawan Arema FC di Stadion Manahan, Solo, Senin sore (15/4/2024) berakhir dengan kemenangan PSS 4 - 1. Skuad Super Elang Jawa, julukan PSS langsung memimpin keunggulan 1 - 0 di menit-menit awal melalui sundulan Ajak Chol Riak menit 16.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1637049/inews-tegaskan-berita-erick-thohir-pecat-shin-taeyong-karena-alasan-pribadi-adalah-hoaks-joz.webp
iNews Tegaskan: Berita Erick Thohir Pecat Shin Tae-yong karena Alasan Pribadi adalah Hoaks
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/malut_united_menang_tipis_1_0_atas_semen_padang_da.jpg
Hasil Malut United vs Semen Padang di Super League: Del Pino Tentukan Kemenangan Laskar Kie Raha
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement