Hasil PSS Sleman vs Arema FC di Liga 1 2023-2024: Singo Edan Kena Bantai 1-4!

HASIL PSS Sleman vs Arema FC di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Singo Edan -julukan Arema FC- sendiri terkena bantai dengan skor 1-4.

Laga PSS Sleman vs Arema FC digelar di Stadion Manahan, Solo, Senin (15/4/2024) sore WIB. Pesta gol PSS Sleman tercipta lewat aksi Ajak Riak (16’), Kevin Gomes (40’), gol bunuh diri Julian Guevara (86’), dan juga Saddam Gaffar (90+3’). Sementara PSS Sleman, mereka hanya bisa membalas satu gol lewat aksi Charles Raphael de Almeida (30’).

Dengan hasil ini, PSS Sleman kini menduduki urutan ke-13 di klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 35 poin. Sementara Arema FC, mereka terjerembab di zona degradasi dengan menempati urutan ke-16. Arema terpaut 1 poin dari Persita Tangerang yang ada di urutan ke-15.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSS dan Arema FC tidak langsung tampil lepas dalam babak pertama. Kedua tim tampak masih sama-sama mempelajari pola permainan masing-masing.

Pada menit ke-10, Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- berhasil unggul lebih dahulu atas Arema FC. Gol pembuka itu diciptakan oleh Ajak Riak setelah memaksimalkan umpan Jonathan Bustos.

Arema FC pun tidak tinggal diam begitu saja karena berhasil menyamakan kedudukan. Gol tersebut diciptakan Charles Raphael de Almeida.

PSS pun kembali unggul atas Arema FC menjelang akhir babak pertama. Kali ini, Kevin Gomes yang mencatatkan namanya di papan skor usai memaksimalkan umpan matang dari Elvis Kamsoba pada menit ke-40. Laga babak pertama pun berakhir dengan keunggulan PSS 2-1.