Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSS Sleman vs Arema FC di Liga 1 2023-2024: Singo Edan Kena Bantai 1-4!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |17:15 WIB
Hasil PSS Sleman vs Arema FC di Liga 1 2023-2024: Singo Edan Kena Bantai 1-4!
Laga PSS Sleman vs Arema FC di Liga 1 2023-2024. (Foto: Arema FC)
A
A
A

HASIL PSS Sleman vs Arema FC di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Singo Edan -julukan Arema FC- sendiri terkena bantai dengan skor 1-4.

Laga PSS Sleman vs Arema FC digelar di Stadion Manahan, Solo, Senin (15/4/2024) sore WIB. Pesta gol PSS Sleman tercipta lewat aksi Ajak Riak (16’), Kevin Gomes (40’), gol bunuh diri Julian Guevara (86’), dan juga Saddam Gaffar (90+3’). Sementara PSS Sleman, mereka hanya bisa membalas satu gol lewat aksi Charles Raphael de Almeida (30’).

PSS Sleman vs Arema FC

Dengan hasil ini, PSS Sleman kini menduduki urutan ke-13 di klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 35 poin. Sementara Arema FC, mereka terjerembab di zona degradasi dengan menempati urutan ke-16. Arema terpaut 1 poin dari Persita Tangerang yang ada di urutan ke-15.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSS dan Arema FC tidak langsung tampil lepas dalam babak pertama. Kedua tim tampak masih sama-sama mempelajari pola permainan masing-masing.

Pada menit ke-10, Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- berhasil unggul lebih dahulu atas Arema FC. Gol pembuka itu diciptakan oleh Ajak Riak setelah memaksimalkan umpan Jonathan Bustos.

Arema FC pun tidak tinggal diam begitu saja karena berhasil menyamakan kedudukan. Gol tersebut diciptakan Charles Raphael de Almeida.

PSS pun kembali unggul atas Arema FC menjelang akhir babak pertama. Kali ini, Kevin Gomes yang mencatatkan namanya di papan skor usai memaksimalkan umpan matang dari Elvis Kamsoba pada menit ke-40. Laga babak pertama pun berakhir dengan keunggulan PSS 2-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/25/49/1636657/francesco-bagnaia-menang-sprint-race-motogp-malaysia-2025-hyj.jpg
Francesco Bagnaia Menang Sprint Race MotoGP Malaysia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/fans_motogp_indonesia.jpg
Geger di Kuala Lumpur! Fans Indonesia Banjiri Menara Kembar Petronas Jelang MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement