HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Sebastian Kehl Puas Borussia Dortmund ke Semifinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |10:55 WIB
Liga Champions 2023-2024: Sebastian Kehl Puas Borussia Dortmund ke Semifinal
Borussia Dortmung singkirkan Atletico Madrid di perempatfinal Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

DORTMUND - Borussia Dortmund memastikan diri ke semifinal Liga Champions 2023-2024. Die Borussen menang 4-2 (agregat 5-4) atas Atletico Madrid pada leg kedua perempat final yang berlangsung di Signal Iduna Park, Rabu (17/4/2024) dini hari WIB.

Direktur Olabraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, mengaku puas dengan performa timnya dalam laga melawan Atletico Madrid. Dia tegaskan penampilan apik Dortmund tidak terlepas dari dukungan suporter sepanjang laga.

"Penghargaan besar untuk tim dan staf pelatih atas cara mereka mempersiapkan pertandingan. Kami berhasil membuat sejarah sekali lagi dan sekali lagi lolos ke semifinal," kata Sebastian dilansir dari laman Dortmund, Rabu (17/4/2024).

"Energi yang luar biasa bisa dirasakan, juga di antara para penonton. Saya senang kami bisa kembali memberikan sorotan kepada fans kami," tambahnya.

Dia mengatakan timnya pun akan terus berbenah diri agar lebih baik dalam laga-laga ke depan. Sebab, Dia nilai persaingan pada babak semifinal akan jauh lebih ketat dan menjadi ujian timnya.

"Kami akan mempersiapkan diri untuk kedua pertandingan tersebut dengan cara yang sangat fokus," katanya.

Halaman:
1 2
      
