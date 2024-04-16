Anggap Laga Kontra Timnas Indonesia U-23 Ujian Nyata, Pelatih Timnas Australia U-23: Akan Jadi Pertandingan Bagus!

DOHA – Pelatih Timnas Australia U-23, Tony Vidmar, antusias menatap laga kontra Timnas Indonesia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Vidmar yang mewaspadai Skuad Garuda Muda menganggap laga tersebut menjadi ujian nyata bagi timnya.

Seperti diketahui, Olyroos -julukan Timnas Australia U-23- akan menghadapi Timnas Indonesia U-23 dalam laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium pada Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 WIB.

Menatap laga tersebut, Vidmar mengaku sangat menantikan laga melawan Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, ini akan menjadi laga yang berat. Sebab, kedalam Skuad Garuda Muda mayoritas dihuni oleh pemain yang juga memperkuat tim senior pada ajang Piala Asia 2023.

“Kami menantikan Indonesia yang akan menjadi pertandingan yang sangat bagus,” kata Vidmar, dilansir dari situs resmi timnas Australia, Selasa (16/4/2024).

“Sepuluh pemainnya ada di Piala Asia senior. Ini menjadi ujian nyata dan mereka tampil impresif di Piala Asia senior pada Januari lalu,” ungkapnya.