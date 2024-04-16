Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Anggap Laga Kontra Timnas Indonesia U-23 Ujian Nyata, Pelatih Timnas Australia U-23: Akan Jadi Pertandingan Bagus!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |20:20 WIB
Anggap Laga Kontra Timnas Indonesia U-23 Ujian Nyata, Pelatih Timnas Australia U-23: Akan Jadi Pertandingan Bagus!
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Timnas Australia U-23, Tony Vidmar, antusias menatap laga kontra Timnas Indonesia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Vidmar yang mewaspadai Skuad Garuda Muda menganggap laga tersebut menjadi ujian nyata bagi timnya.

Seperti diketahui, Olyroos -julukan Timnas Australia U-23- akan menghadapi Timnas Indonesia U-23 dalam laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium pada Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 WIB.

Timnas Australia U-23

Menatap laga tersebut, Vidmar mengaku sangat menantikan laga melawan Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, ini akan menjadi laga yang berat. Sebab, kedalam Skuad Garuda Muda mayoritas dihuni oleh pemain yang juga memperkuat tim senior pada ajang Piala Asia 2023.

“Kami menantikan Indonesia yang akan menjadi pertandingan yang sangat bagus,” kata Vidmar, dilansir dari situs resmi timnas Australia, Selasa (16/4/2024).

“Sepuluh pemainnya ada di Piala Asia senior. Ini menjadi ujian nyata dan mereka tampil impresif di Piala Asia senior pada Januari lalu,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/49/1636651/euforia-motogp-malaysia-2025-ketika-fans-indonesia-tumpah-ruah-saksikan-aksi-bagnaia-cs-hqv.webp
Euforia MotoGP Malaysia 2025: Ketika Fans Indonesia Tumpah Ruah Saksikan Aksi Bagnaia CsÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/gelandang_napoli_kevin_de_bruyne.jpg
Hasil Lengkap Liga Italia Semalam: Napoli Hajar Inter Milan, De Bruyne Cedera usai Bikin Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement