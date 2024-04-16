Kisah Miris Osama Vinladen, Pesepakbola asal Peru yang Namanya Mirip Teroris Osama Bin Laden

KISAH miris Osama Vinladen, pesepakbola asal Peru menarik untuk diulas. Sebab, namanya yang mirip dengan teroris Osama Bin Laden membuatnya viral di dunia.

Pesepakbola pada umumnya terkenal karena prestasi dan performanya di atas lapangan. Contohnya adalah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang terkenal berkat prestasi individu mereka hingga membawanya menjadi pesepakbola terbaik di dunia.

Namun, selain karena prestasinya, para pesepakbola juga bisa viral dan populer karena hal-hal unik. Seperti halnya yang dialami oleh Osama Vinladen, pemain sepakbola asal Peru ini terkenal karena namanya yang mirip dengan pimpinan kelompok teroris Al Qaeda, Osama Bin Laden.

Osama Bin Laden adalah dalang di balik peristiwa kecelakaan pesawat yang menabrak World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat, pada 11 September 2001. Setahun berselang, tepatnya pada 7 Oktober 2002, seorang anak lahir dengan nama Osama Vinladen Jimenez Lopez di sebuah kota di Peru.

Sang ayah memutuskan memberi nama yang diambil dari nama teroris tersebut tanpa sebab yang jelas. Sejak saat itu pula, Osama sering diolok-olok oleh teman-temannya. Namun perlahan, ia mulai menerima namanya yang mirip pimpinan teroris tersebut.

“Saya sangat menderita karena teman-teman saya mengolok-olok saya. Pada awalnya, hal itu membuat saya tidak nyaman, tetapi Anda belajar untuk menerimanya. Sekarang saya merasa normal, saya menghadapinya dengan tenang,” kata Osama Vinladen, dikutip dari Alerta Mundial Noticias, Selasa (16/4/2024).

Usut punya usut, Osama bukanlah satu-satunya orang yang memiliki nama unik di keluarganya. Saudara laki-lakinya juga diberi nama unik, yakni mirip dengan presiden Irak, Saddam Hussein.

Bahkan, andai adik keduanya adalah laki-laki, orangtuanya juga berencana memberi nama unik. Anak itu rencananya akan diberi nama nama George Bush, sama dengan mantan presiden Amerika Serikat. Tetapi, hal itu urung dilakukan karena adik kedua Osama berjenis kelamin perempuan.

“Nama saudara laki-laki saya Saddam Hussein dan ayah saya ingin memberi nama anak ketiganya George Bush, tapi dia perempuan,” jelas Osama.

“Saya bertanya kepada ayah saya, tapi dia selalu menghindari membicarakannya,” lanjutnya.