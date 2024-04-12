Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pesepakbola Asing Ini Terbukti Konsisten di Liga 1 Musim 2023-2024, Nomor 1 Jagoan Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |16:46 WIB
ADA 5 pesepakbola asing yang terbukti dapat tampil konsisten di Liga 1 musim 2023-2024 ini. Kelima pemain tersebut terlihat konsisten dari kontribusi mereka untuk klub masing-masing selama musim 2023-2024 berjalan.

Seperti yang diketahui, Liga 1 2023-2024 hampir berakhir. Kini kompetisi divisi utama di Liga Indonesia itu sudah memasuki pekan ke-30, yang berarti tinggal menyisakan empat pertandingan lagi.

Dari total 30 pertandingan yang sudah dimainkan, ada lima pemain asing yang sukses mencuri perhatian para pencinta sepakbola Tanah Air. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pesepakbola Asing Ini Terbukti konsisten di Liga 1 Musim 2023-2024:

5. Junior Brandao (Bhayangkara FC)

Junior Brandao membela dua tim di Liga 1 musim 2023-2024. Ia sejatinya milik Madura United dan bermain untuk tim berjuluk Laskar Sape Kerrab di awal musim.

Setelah bermain di 20 pertandingan untuk Madura United, Brandao pindah ke Bhayangkara FC di pertengahan musim. Sejauh ini ia sudah membela Bhayangkar FC di sembilan pertandingan dan Brandao mampu tampil mengejutkan.

Total pemain asal Brasil itu sudah mengoleksi 16 gol dan 4 assist. Jumlah 16 gol itu membuat Brandao kini bertengger di peringkat keempat dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024.

4. Alexis Messidoro (Persis Solo)

Alexis Messidoro

Persis Solo kini bertengger di posisi kedelapan dan masih memiliki kemungkinan untuk masuk ke Championships Series 2024. Persis dapat berjuang sedemikian rupa tak terlepas dari kontribusi pemain asing mereka, yakni Alexis Messidoro.

Pemain berpaspor Argentina itu tercatat sudah membukukan 5 gol dan 12 assist dari 28 laga besama Persis. Jumlah tersebut membuat Messidoro menjadi pemain kedua dengan assist terbanyak di Liga 1 saat ini.

Halaman:
1 2 3
      
