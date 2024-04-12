Liga 1 2023-2024: Ramadhan Berakhir, Bojan Hodak Minta Para Pemain Persib Bandung Kembali Beradaptasi

BOJAN Hodak meminta para pemain Persib Bandung untuk kembali beradaptasi menyusul berakhirnya bulan Ramadhan. Porsi latihan akan kembali normal demi melanjutkan perjuangan mereka di Liga 1 2023-2024.

Pelatih asal Kroasia ini meminta skuad Persib untuk beradaptasi lantaran jadwal latihan mengalami perubahan. Semula digelar malam hari, kini akan dilaksanakan sore hari.

“Tentu normal, pemain harus beradaptasi beberapa hari dengan latihan sore. Jadi semua akan baik-baik saja,” ujar Bojan Hodak, Kamis (11/4/2024).

Pelatih yang sebelumnya menangani tim asal Malaysia ini berharap proses adaptasi tersebut berjalan lancar. Sebab timnya akan menghadapi Persita Tangerang yang akan digelar Senin (15/4/2024).

Menurutnya, tidak mudah bagi Persib untuk bisa mengalahkan Persita. Apalagi, Pendekar Cisadane telah menunjuk Luis Duran sebagai pelatih kepala menggantikan Divaldo Alves.

“Bisa dilihat Persita memiliki pemain yang bagus, jadi saya tidak mengerti dengan apa yang terjadi dengan mereka. Saya tidak tahu kenapa mereka ada di posisi ini sekarang,” ujarnya lagi.