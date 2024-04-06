Reaksi Bojan Hodak Liga 1 2023-2024 Dilanjutkan 15 April: Susah, Ini Sulit!

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bereaksi soal rencana ajang Liga 1 2023-2024 akan dilanjutkan pada 15 April 2024. Dia menyebut keputusan itu jadi langkah sulit untuk Persib.

PT LIB selaku operator Liga 1 awalnya memutuskan menunda penyelenggaraan pertandingan sisa kompetisi hingga 3 Mei 2024. Laga-laga akan bergulir lagi usai gelaran Piala Asia U-23 Qatar.

Keputusan ini dituangkan dalam surat bernomor 428/LIB-COR/III/2024 itu disebutkan bahwa sehubungan dengan surat PSSI Nomor : 1367/UDN/815/III-2024 tanggal 30 Maret 2024 perihal Surat Penundaan Kompetisi BRI Liga 1 Tahun 2023/2024.

Hal ini membuat seluruh pertandingan pekan ke-31 yang sedianya dilaksanakan mulai 1 April 2024 ditunda. Keputusan penundaan ini bakal berlangsung hingga usainya Piala Asia U-23 tahun 2024 di Qatar, yang berlangsung pada pada tanggal 15 April–3 Mei 2024.

Tetapi, secara tiba-tiba kompetisi akan digelar kembali di pertengahan April 2024 ini. Tepatnya, ajang Liga 1 2023-2024 akan berlangsung pada 15 April 2024.

Bojan Hodak memastikan keputusan ini akan menjadi sulit bagi Persib Bandung. Sebab, timnya harus menjalani empat laga sisa dalam 15 hari.

“Susah, ini sulit, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami memiliki 25 pemain, saya harus melakukan rotasi dan semuanya harus mengerahkan kemampuan yang terbaik,” ujar Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (6/4/2024).

Meski demikian, pelatih berkepala plontos ini sedikit lega. Pasalnya, saat ini skuadnya mulai komplet untuk menghadapi empat laga sisa tersebut.

“Bisa dilihat Ciro (Alves) dan David (da Silva) berlatih dengan normal. Hanya Nick (Kuipers) mungkin lusa sudah kembali normal dan Stefano (Beltrame) setelah jeda Idul Fitri dia sudah kembali oke. Dia sudah tidak mengalami pembengkakan dan dia kini mulai berlatih terpisah,” lanjutnya.

“Lalu, Marc Klok juga akan segera kembali setelah Idul Fitri. Jadi, kami memang tidak semua akan bermain tapi kami sudah dalam kekuatan skuad yang penuh untuk melawan Persita,” beber Bojan Hodak.