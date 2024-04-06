David da Silva Buka Suara soal Permasalahannya dengan Manajemen Persib Bandung

BANDUNG – Striker Persib Bandung, David da Silva, akhirnya buka suara mengenai permasalahannya dengan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB). Pasalnya, permasalahan mengenai uang DP (down payment) pada kontrak barunya itu membuatnya harus absen dalam latihan, termasuk saat melawan Bhayangkara FC pada laga ke-30 Liga 1 2023-2024.

David da Silva mengaku awalnya tidak mengetahui permasalahan yang menghampirinya bersama Persib Bandung. Namun, dia mendapat informasi dari pengacaranya.

“Saya tidak bisa menjelaskan karena saya sebagai pemain. Jadi, setiap ada masalah sejak saya menjadi pemain profesional, saya punya pengacara untuk memeriksa klausul semuanya,” kata David da Silva di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (6/4/2024).

“Saya tidak mengerti hal-hal ini. Jadi, mereka hanya memberi tahu saya, saya mempunyai masalah,” lanjutnya.

Striker asal Brasil ini lega lantaran permasalahan tersebut kini sudah terselesaikan. Bahkan kini, kata David da Silva sudah mulai kembali bergabung bersama Persib untuk melakukan persiapan menghadapi lanjutan Liga 1 2023-2024.

“Terima kasih untuk Tuhan, semua pihak dan Pak Teddy Tjahjono. Juga untuk agenku yang bekerja sangat keras agar saya tetap tinggal di sini (Persib). Tidak ada satu pun dari bagian ini menjadi masalah sekarang,” jelas David da Silva.

“Saya mempunyai masalah yang sangat besar. Saya menawarkan kontrak saya, tapi tiba-tiba ada beberapa pandangan dari berbagai sisi. Saya dengan agen, Teddy dan pengacara saya menyelesaikan ini dengan baik,” lanjutnya.

Top skor sementara Liga 1 2023-2024 ini akui sebelumnya berada dalam situasi yang buruk. Sebab, David da Silva tidak bisa menjalani latihan serta absen dalam satu pertandingan saat melawan Bhayangkara FC.

“Satu kali saya tidak berada di lapangan, tidak melakukan hal yang saya cintai dan juga untuk tim yang saat saya datang ke sini, saya mempunyai angka (gol) yang bagus dengan mengerahkan 100 persen kemampuan dan selalu bekerja keras,” tutur David da Silva.

“Saya hanya ingin memberikan yang terbaik karena aku cinta, saya senang berada disini. Saya suka bermain di Persib,” lanjutnya.

“Sekali saya tidak bermain untuk Persib, saya merasa sangat buruk dan sangat sedih. Ini adalah dua minggu yang terburuk dalam hidup saya untuk menyelesaikan (masalah) ini. Anda tahu, saya sangat sedih jika saya harus pergi. Saya harus berterimakasih pada berbagai pihak yang menyelesaikan hal ini,” tegas David da Silva.