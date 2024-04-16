Jadwal Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Selasa 16 April 2024: Timnas Thailand U-23 Tantang Timnas Irak U-23!

Berikut jadwal Piala Asia U-23 2024 hari ini, Selasa 16 April 2024. (Foto: X/#@changsuek_th)

JADWAL Piala Asia U-23 2024 hari ini, Selasa (16/4/2024) akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, ada empat laga Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan dari Selasa (16/4/2024) malam WIB hingga Rabu 17 April 2024 dini hari WIB.

Laga pertama dilangsungkan pada Selasa 16 April 2024 pukul 20.00 WIB yang mempertemukan Timnas Jepang U-23 vs Timnas China U-23. Pertandingan ini merupakan matchday pertama Grup B Piala Asia U-23 2024.

(Timnas Jepang U-23 siap tempur di Piala Asia U-23 2024)

Selanjutnya pada pukul 22.30 WIB, digelar laga lain di Grup B Piala Asia U-23 2024 yang mempertemukan Timnas Korea Selatan U-23 vs Timnas Uni Emirat Arab U-23. Jika melihat kondisi sekarang, Jepang dan Korea Selatan diprediksi memenangkan laga pertama Grup B.

Di jam yang sama atau pada pukul 22.30 WIB, digelar matchdy pertama Grup C Piala Asia U-23 2024, yakni Timnas Irak U-23 vs Timnas Thailand U-23. Timnas Thailand U-23 diharapkan pencinta sepakbola Tanah Air dapat mengembalikan harkat dan martabat tim nasional Asia Tenggara setelah Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23.

Selanjutnya pada Rabu 17 Januari 2024 pukul 01.00 WIB, digelar laga lain dari Grup C. Pertandingan itu mempertemukan Timnas Arab Saudi U-23 vs Timnas Tajikistan U-23.

Timnas Arab Saudi U-23 berstatus juara bertahan Piala Asia U-23. Sementara itu, Tajikistan U-23 tampil oke di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, yakni menahan Timnas Australia U-23.