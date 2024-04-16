Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Australia U-23 di laga kedua Grup A (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Timnas Indonesia U-23 menghadapi Australia U-23 paga laga kedua Grup A. Meski Australia U-23 bukan lawan mudah, pasukam Shin Tae-yong dipastikan akan tetap menargetkan kemenangan di laga nanti.

Saat ini Skuad Garuda Muda berada di posisi juru kunci pada klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23. Timnas Indonesia U-23 berada di urutan terbawah dengan koleksi nol poin.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 menelan hasil buruk di laga pembukja fase grup. Menghadapi tuan rumah Qatar U-23, skuad Garuda Muda dipaksa takluk 0-2.

Meski demikian, Marselino Ferdinan dan rekan-rekan diharapkan bisa bangkit dari kekalahan di laga pembuka. Timnas Indonesia U-23 harus mengincar kemenangan demi menjaga asa mereka lolos dari fase grup.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong harus memutar otak untuk menghadapi Australia U-23. Pasalnya, Indonesia harus kehilangan dua pemainnya yakni Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta yang dipastikan absen usai mendapat kartu merah di laga pembuka.