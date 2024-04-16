Masyarakat Thailand Soroti Kartu Merah Kontroversial Ivar Jenner di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23: Bukan Pelanggaran!

MASYARAKAT Thailand dengan akun X, @ThaiFootballs, angkat suara soal kartu merah yang diterima Ivar Jenner di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024, Senin 15 April 2024 malam WIB. Akun ini mengatakan, Ivar Jenner sama sekali tidak membuat pelanggaran, sesuai dengan tayangan ulang yang terlihat jelas.

Timnas Indonesia U-23 benar-benar dirugikan wasit dalam laga ini. Momen pertama Timnas Indonesia U-23 dirugikan wasit asal Tajikistan, Nasrullo Kabirov, yang memimpin laga Ketika skuad Garuda Muda dijatuhkan hukuman penalti di pengujung babak pertama.

(Masyarakat Thailand soroti kartu merah yang diterima Ivar Jenner. (Foto: X/@ThaiFootballs)

Saat itu, Rizky Ridho dinilai menyikut pemain depan Timnas Qatar U-23 di kotak terlarang. Setelah melihat Video Asisstant Referee (VAR), Nasrullo Kabirov memutuskan memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah. Ali Sabah yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Alhasil, Timnas Qatar U-23 unggul 1-0 atas Timnas Indonesia U-23 di babak pertama.

Di awal babak kedua, Ivar Jenner diganjar kartu kuning kedua. Ivar Jenner dinilai wasit telah menginjak kaki bek Timnas Qatar U-23, Saif Hassan.

Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas, Ivar Jenner sama sekali tidak menyentuh Saif Hassan. Sayangnya, wasit Nasrullo Kabirov yang memimpin pertandigan tidak mengecek VAR sebelum membuat keputusan.

“Jelas tidak ada kartu kuning. Bahkan sama sekali tidak ada pelanggaran,” tulis @ThaiFootballs.