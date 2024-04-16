Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Syarat Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |09:18 WIB
Syarat Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23
Berikut syarat Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

SYARAT Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 baru saja bersua Timnas Qatar U-23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024, Senin 15 April 2024 malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan yang penuh kontroversi, Timnas Indonesia U-23 tumbang 0-2 dari tuan rumah. Gol-gol Timnas Qatar U-23 diciptakan eksekusi penalti Ali Sabah pada menit 45+4 dan sepakan bebas yang dilepaskan Ali Rawi (54’).

Timnas Qatar U-23 menang 2-0 atas Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)

(Timnas Qatar U-23 menang 2-0 atas Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)

Meski kalah 0-2 di matchday pertama, bukan berarti peluang Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke babak selanjutnya (perempatfinal Piala Asia U-23 2024) sudah tertutup. Skuad asuhan Shin Tae-yong terbantu hasil laga lain di Grup A, Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23, yang berakhir 0-0.

Saat ini puncak klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23 2024 ditempati Timnas Qatar U-23 dengan tiga angka. Disusul Australia U-23 dan Yordania U-23 di posisi dua dan tiga dengan satu poin.

Di posisi juru kunci ada Timnas Indonesia U-23 dengan nol angka. Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024?

Timnas Indonesia U-23 hampir pasti lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 jika menyapu bersih dua laga sisa kontra kemenangan. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan bersua Australia (Kamis, 18 April 2024 pukul 20.00 WIB) dan Yordania (Minggu, 21 April 2024 pukul 22.30 WIB).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/49/1636657/francesco-bagnaia-menang-sprint-race-motogp-malaysia-2025-hyj.webp
Francesco Bagnaia Menang Sprint Race MotoGP Malaysia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/pesenam_china_qingying_zhang_memenangkan_medali.jpg
Hasil Lengkap Final Apparatus Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Yulo, Zhang, dan Sugihara Bersinar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement