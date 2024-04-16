Syarat Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23

Berikut syarat Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23. (Foto: PSSI)

SYARAT Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 baru saja bersua Timnas Qatar U-23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024, Senin 15 April 2024 malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan yang penuh kontroversi, Timnas Indonesia U-23 tumbang 0-2 dari tuan rumah. Gol-gol Timnas Qatar U-23 diciptakan eksekusi penalti Ali Sabah pada menit 45+4 dan sepakan bebas yang dilepaskan Ali Rawi (54’).

(Timnas Qatar U-23 menang 2-0 atas Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)

Meski kalah 0-2 di matchday pertama, bukan berarti peluang Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke babak selanjutnya (perempatfinal Piala Asia U-23 2024) sudah tertutup. Skuad asuhan Shin Tae-yong terbantu hasil laga lain di Grup A, Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23, yang berakhir 0-0.

Saat ini puncak klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23 2024 ditempati Timnas Qatar U-23 dengan tiga angka. Disusul Australia U-23 dan Yordania U-23 di posisi dua dan tiga dengan satu poin.

Di posisi juru kunci ada Timnas Indonesia U-23 dengan nol angka. Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024?

Timnas Indonesia U-23 hampir pasti lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 jika menyapu bersih dua laga sisa kontra kemenangan. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan bersua Australia (Kamis, 18 April 2024 pukul 20.00 WIB) dan Yordania (Minggu, 21 April 2024 pukul 22.30 WIB).