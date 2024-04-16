Timnas Indonesia U-23 Dirugikan Wasit, Justin Hubner: Selamat Timnas Qatar U-23 Juara Piala Asia U-23 2024!

Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

PEMAIN Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner, melemparkan sarkasme kepada Timnas Qatar U-23 yang beberapa kali diuntungkan wasit asal Tajikistan, Nasrullo Kabirov, saat bersua timnya di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024, Senin 15 April 2024 malam WIB.

Saking kesalnya kepada kinerja wasit, Justin Hubner melemparkan ucapan selamat kepada Timnas Qatar U-23 yang diprediksinya bakal juara Piala Asia U-23 2024. Asumsi itu muncul karena dalam pandangan Justin Hubner, Timnas Qatar U-23 bakal terus dibantu wasit di laga-laga ke depan.

(Justin Hubner ledek Timnas Qatar U-23. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Semalam, Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Qatar U-23 bentrok di Jassim bin Hamad Stadium. Kedua tim sama-sama memburu kemenangan, setelah laga lain di Grup A yang mempertemukan Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 berakhir 0-0.

Jalannya laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 berjalan sengit. Hingga babak pertama hampir berakhir, skor sama kuat 0-0.

Namun, petaka mendatangi Timnas Indonesia U-23 di masa injury time babak pertama. Setelah mengecek VAR, wasit Nasrullo Kabirov menilai Rizky Ridho melakukan sikutan kepada pemain depan Timnas Qatar U-23 di kotak terlarang.

Alhasil, Timnas Qatar U-23 mendapatkan hadiah tendangan penalti. Khalid Ali Sabah yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membuat Timnas Qatar U-23 unggul 1-0 atas Timnas Indonesia U-23. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga babak pertama usai.