HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kecewa Timnas Indonesia U-23 Kalah 0-2 dari Qatar, Penerjemah Shin Tae-yong Singgung Wasit dan Perlakuan Tuan Rumah

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |05:36 WIB
Kecewa Timnas Indonesia U-23 Kalah 0-2 dari Qatar, Penerjemah Shin Tae-yong Singgung Wasit dan Perlakuan Tuan Rumah
Penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, gusar dengan pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 (Foto: Instagram/@jeongseokseo)
DOHA - Penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, kecewa dengan jalannya pertandingan karena Timnas Indonesia U-23 mendapatkan kerugian dari keputusan wasit Nasrullo Kabirov. Selain itu, ia juga menyindir perlakuan tuan rumah Timnas Qatar U-23.

Timnas Indonesia U-23 memulai perjalanan di Piala Asia U-23 2024 dengan hasil kurang bagus. Garuda Muda menelan kekalahan 0-2 dari Qatar di laga perdana Grup A yang berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Senin 15 April 2024 malam WIB.

Wasit Nasrullo Kabirov (Foto: AFC)

Indonesia kemasukan dua gol melalui Khalid Ali Sabah (45+1'P) dan Ahmed Al-Rawi (54'). Sementara, Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta pada babak kedua, terkena kartu merah di babak kedua.

Kekalahan dari Qatar membuat Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci Grup A Piala Asia U-23 2024. Tim Merah Putih harus bisa mendapatkan dua kemenangan di laga selanjutnya sehingga kans melaju ke babak perempatfinal terbuka.

Jeong tampak kecewa dengan jalannya pertandingan karena Kabirov membuat beberapa keputusan yang cukup merugikan untuk Timnas Indonesia U-23. Ia menyindir wasit asal Tajikistan itu sebagai nomor satu di dunia.

"Wasit luar biasa. Woo.. gila.. wasit nomor 1 di dunia," tulis Jeong dikutip dari Instagram pribadinya @jeongseokseo, Selasa (16/4/2024).

Halaman:
1 2
      
