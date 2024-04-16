Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23: Kena Kartu Merah, Ivar Jenner Soroti Tingkah Pemain Lawan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |05:06 WIB
Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23: Kena Kartu Merah, Ivar Jenner Soroti Tingkah Pemain Lawan
Ivar Jenner kesal dengan tingkah pemain Timnas Qatar U-23 di laga Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram/@ivarjnr)
A
A
A

DOHA - Gelandang Timnas Indonesia U-23, Ivar Jenner, memberikan respons usai menerima kartu merah di laga kontra Timnas Qatar U-23. Ia tampak tak percaya dengan apa yang terjadi.

Timnas Indonesia U-23 mendapatkan hasil kurang bagus di laga perdana Grup A Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda menelan kekalahan 0-2 di Jassim bin Hamad Stadium, Senin 15 April 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 berakhir 0-2 (Foto: AFC)

Khalid Ali Sabah (45+1'P) dan Ahmed Al Rawi (54') menjadi pencetak gol kemenangan Qatar. Sedangkan, Timnas Indonesia U-23 harus kehilangan Jenner menit 46 dan Ramadhan Sananta di injury time usai terkena kartu merah.

Wasit Nasrullo Kabirov yang memimpin jalannya pertandingan membuat beberapa keputusan yang merugikan bagi Timnas Indonesia U-23. Hal tersebut pun berimbas terhadap permainan anak asuh Shin Tae-yong.

Jenner memberikan respons atas keputusan wasit mengenai pelanggaran yang dilakukannya. Pasalnya, ia menganggap salah satu pemain Qatar hanya berpura-pura kesakitan.

"Menunggu VAR," tulis Jenner dikutip dari Instagram pribadinya @ivarjnr, Selasa (16/4/2024).

