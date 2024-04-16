Imbangi Persib Bandung 3-3, Pelatih Persita Tangerang Puas dengan 1 Poin Berharga

Pelatih Persita Tangerang, Luis Duran, puas dengan satu poin dari laga melawan Persib Bandung (Foto: Instagram/@persita.official)

GIANYAR - Pelatih Persita Tangerang, Luis Duran mengakui laga melawan Persib Bandung sangat sulit dijalani. Alhasil, timnya hanya mampu meraih satu poin setelah laga berakhir imbang 3-3 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin 15 April 2024 sore WIB.

Duran mengaku sangat mengetahui kualitas yang dimiliki Persib. Menurutnya, Maung Bandung merupakan tim solid dan kuat.

“Tapi saya percaya sama apa telah kami perbuat untuk pertandingan ini. Semua yang kami rencanakan berjalan lancar,” ungkap Duran dalam konferensi pers usai laga, dikutip pada Selasa (16/4/2024).

Namun, Duran mengakui para pemainnya membuat kesalahan. Alhasil, di babak pertama Persita kebobolan dua gol melalui Febri Hariyadi (5’) dan Ciro Alves (24’).

“Gol pertama Persib, kami membuat kesalahan dan itu sedikit mempengaruhi permainan. Tapi pemain tetap coba konsentrasi, membangun mental tapi kesalahan terjadi lagi di gol kedua,” tutur pria asal Cile itu.

Duran tetap percaya kepada para pemainnya meski di babak pertama ketinggalan dua gol. Terbukti, di babak kedua, Persita berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui Irsyad Maulana (49’) dan Ramiro Fergonzi (58’ penalti).

Pendekar Cisadane sempat kebobolan lagi melalui David da Silva (90’). Namun, Persita berhasil membalasnya melalui Fahreza Sudin sehingga laga berakhir dengan skor 3-3.

“Dan kami dapat satu poin yang sangat kami hargai,” kata pelatih berusia 44 tahun itu.