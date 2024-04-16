Persib Bandung Ditahan Persita Tangerang 3-3, Bojan Hodak Tak Bisa Berkata-kata!

GIANYAR - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Pasalnya pertandingan melawan Persita Tangerang berakhir 3-3 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin 15 April 2024 sore WIB.

Menurutnya, di babak pertama Persib sudah bermain baik. Terbukti, dua gol mampu diciptakan melalui Febri Hariyadi (5’) dan Ciro Alves (24’).

“Kami memiliki tiga peluang lagi dan seharusnya bisa memimpin 4-5 gol,” kata Hodak dalam konferensi pers usai pertandingan, dikutip pada Selasa (16/4/2024).

Pelatih asal Kroasia itu menyayangkan para pemain seolah kehilangan mental bermain di babak kedua. Alhasil, Persita berhasil menyamakan menjadi 2-2 melalui Irsyad Maulana (49’) dan Ramiro Fergonzi (58’ penalti).

Setelah itu, Hodak mulai melakukan perubahan pemain dengan mengganti beberapa pemainnya. Persib kembali unggul melalui David da Silva (90’).

Akan tetapi di ujung pertandingan, Persita lagi-lagi membalasnya melalui Fahreza Sudin. Laga berakhir dengan skor 3-3. Hodak lalu tak bisa berkata-kata.

“Saya tidak tahu harus berkata apa, seolah kurang komunikasi, kurang konsentrasi, jadi kami kehilangan dua poin yang seharusnya didapatkan dan kami harus memperbaiki di laga berikutnya,” tegas Hodak.