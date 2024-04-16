Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Dibantai PSS Sleman 1-4, Pelatih Sebut Ambisi Raih Kemenangan Jadi Bumerang

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |03:33 WIB
Arema FC Dibantai PSS Sleman 1-4, Pelatih Sebut Ambisi Raih Kemenangan Jadi Bumerang
Arema FC dibantai PSS Sleman 1-4 pada lanjutan Liga 1 2023-2024 (Foto: Arema FC)
A
A
A

SOLO – Arema FC kalah telak menghadapi tim tuan rumah PSS Sleman 1-4 di laga pekan ke-31 Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin 15 April 2024 sore WIB.

Pelatih Widodo Cahyono Putro dibuat lemas atas tiga kekalahan beruntun yang diderita. Situasi itu memojokkan posisi Arema FC di klasemen sementara Liga 1 musim 2023-2024 hingga pekan 31.

PSS Sleman vs Arema FC

"Tadi pemain setelah kami ketinggalan kami bisa menyamakan kedudukan, dan itu ambisi untuk memenangkan pertandingan," ucap Widodo, saat sesi konferensi pers seusai pertandingan, dikutip pada Selasa (16/4/2024).

Menurut sang pelatih, ambisi meraih kemenangan membuat pemain lupa caranya bertahan karena keasyikan menyerang. Hal ini menyebabkan lini belakang melakukan kesalahan ketika lawan melakukan serangan dan berujung gol.

"Kami asyik menyerang mereka bisa memanfaatkan itu. Tapi secara keseluruhan saya berpesan ke pemain ini sudah terjadi, ini terus jangan patah semangat, masih ada tiga pertandingan sisa, terus berjuang sampai akhir," tutur Widodo.

Sementara itu, penyerang Dedik Setiawan mengungkapkan segenap tim telah berjuang di lapangan. Tetapi, ia mengakui ada kurang komunikasi ketika membangun pertahanan sehingga dimanfaatkan oleh lawan.

Halaman:
1 2
      
